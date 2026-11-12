Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

TCL México duplica su mercado con entretenimiento en casa

El fabricante aprovecha su alianza con la NFL como un motor de ventas para la segunda mitad del año, impulsando la adopción de pantallas de gran formato.
jue 12 noviembre 2026 12:59 PM
Añadir Expansión en Google
Presentado por: TCL México
Santiago Ennis, CMO de TCL México
Para Santiago Ennis, CMO de TCL México, la innovación en la electrónica de consumo debe traducirse en experiencias reales para los usuarios. (Cortesía)

El arranque de la temporada regular 2026 del futbol americano es uno de los pilares de los resultados comerciales para TCL México en la segunda mitad del año.

Para prolongar el impulso de las ventas tras la máxima fiesta del futbol, la compañía potencia su presencia en la categoría de pantallas debido a una alianza que sostiene con la NFL desde 2022.

Publicidad

Santiago Ennis, CMO de TCL México, explicó que la meta fue acompañar a la audiencia local de septiembre a febrero, una ventana clave para el consumo de electrónica. En ese periodo, la afición al deporte destaca por su disposición a adquirir pantallas de mayor tamaño, un segmento prioritario en el crecimiento del negocio.

“Para la alianza con la NFL en México, en 2026 presentamos el concepto 'Más Tecnología. Más Emoción. Más NFL', ya que este deporte es el escenario perfecto para mostrar el poder de nuestros equipos en imagen, velocidad y sonido en una sola transmisión”, aseguró el directivo.

Como resultado, la estrategia de TCL México inició en septiembre, durante el Kick Off, con pruebas de imagen en vivo para sus pantallas SQD-Mini LED; sin embargo, el momento principal llegará a finales de noviembre, cuando participe como Naming Partner del partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en la CDMX.

Al respecto, Ennis señaló que la oferta comercial para el año encabeza sus productos con los modelos X11L, QM8L y QM7L, los cuales incorporan la integración de Google Gemini en Google TV para consultar estadísticas y contenido deportivo mediante comandos de voz.

De este modo, la marca busca capitalizar la pasión de cerca de 40 millones de seguidores de dicho deporte, que posicionan al país como la plaza más relevante para la liga fuera de Estados Unidos.

Por ello, integró contenido editorial, anuncios publicitarios, activaciones y comunicación de producto con beneficios perceptibles para el usuario final.

Publicidad

Desde la perspectiva de Ennis, el reto será mantener esa coherencia, comprender mejor las expectativas del mercado mexicano y convertir cada innovación en una razón tangible para elegir y recordar a TCL.

De la tecnología a la experiencia

Con un salto de 8.5 puntos porcentuales en participación durante el Hot Sale 2026, TCL México redefinió su posición en la categoría de pantallas. Como señaló su CMO, es una muestra del interés del consumidor local por mejorar el entretenimiento en el hogar.

Según datos de Circana, mientras el segmento avanzó un 34% en volumen y un 39% en valor comparado con el periodo previo, la compañía casi duplicó su peso en el mercado, al pasar del 9% en 2025 a un 17% en valor.

En palabras de Ennis, la visión de TCL está basada en conectar la tecnología con la forma en que los consumidores disfrutan el entretenimiento y comparten momentos en su día a día.

Con este enfoque, concluyó que “la innovación adquiere relevancia cuando se traduce en una experiencia clara para las personas”.

Publicidad

Tags

Tecnología NFL

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad