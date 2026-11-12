TCL México duplica su mercado con entretenimiento en casa

Santiago Ennis, CMO de TCL México, explicó que la meta fue acompañar a la audiencia local de septiembre a febrero, una ventana clave para el consumo de electrónica. En ese periodo, la afición al deporte destaca por su disposición a adquirir pantallas de mayor tamaño, un segmento prioritario en el crecimiento del negocio.

“Para la alianza con la NFL en México, en 2026 presentamos el concepto 'Más Tecnología. Más Emoción. Más NFL', ya que este deporte es el escenario perfecto para mostrar el poder de nuestros equipos en imagen, velocidad y sonido en una sola transmisión”, aseguró el directivo.

Como resultado, la estrategia de TCL México inició en septiembre, durante el Kick Off, con pruebas de imagen en vivo para sus pantallas SQD-Mini LED; sin embargo, el momento principal llegará a finales de noviembre, cuando participe como Naming Partner del partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en la CDMX.

Al respecto, Ennis señaló que la oferta comercial para el año encabeza sus productos con los modelos X11L, QM8L y QM7L, los cuales incorporan la integración de Google Gemini en Google TV para consultar estadísticas y contenido deportivo mediante comandos de voz.

De este modo, la marca busca capitalizar la pasión de cerca de 40 millones de seguidores de dicho deporte, que posicionan al país como la plaza más relevante para la liga fuera de Estados Unidos.

Por ello, integró contenido editorial, anuncios publicitarios, activaciones y comunicación de producto con beneficios perceptibles para el usuario final.