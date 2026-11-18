La NASA lanzó Voyager 1 en 1977 para explorar Júpiter y Saturno, pero su viaje terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Casi cinco décadas después, la sonda continúa alejándose de la Tierra con un mensaje preparado para posibles civilizaciones extraterrestres.
Este 18 de noviembre de 2026 alcanzó una distancia que ningún otro objeto construido por el ser humano había recorrido.
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¿Qué frontera acaba de cruzar Voyager 1?
Voyager 1 alcanzó este miércoles un día luz de distancia respecto a la Tierra, una marca que permite dimensionar lo lejos que ha llegado desde su lanzamiento.
A las 5:16:07 de la mañana del 18 de noviembre de 2026, hora del este de Estados Unidos, la sonda llegó a unos 25,902 millones de kilómetros de la Tierra, equivalentes a aproximadamente 16,000 millones de millas.
Un día luz no es una medida de tiempo, sino de distancia: representa el trayecto que recorre la luz durante 24 horas. Como esta viaja a unos 300,000 kilómetros por segundo, puede atravesar una distancia inmensa en ese periodo.
Para entenderlo, basta con imaginar una conversación entre la Tierra y Voyager 1. Una instrucción enviada por la NASA tarda 24 horas en llegar a la nave, mientras que cualquier respuesta necesita otro día completo para regresar. Esto significa que una comunicación de ida y vuelta requiere al menos 48 horas.
Más que una barrera física que la sonda haya atravesado, esta marca representa una distancia simbólica.
El mensaje para extraterrestres que lleva Voyager 1
Entre los objetos que acompañan a la nave se encuentra el Disco de Oro, una especie de cápsula del tiempo que la NASA preparó antes del lanzamiento para mostrar cómo es la Tierra y quiénes la habitan.
El disco contiene saludos, sonidos, imágenes y composiciones musicales que buscan ofrecer una representación de la vida y la cultura humanas. Su propósito no era comunicarse con una civilización conocida, sino conservar información que pudiera ser descubierta algún día por otros seres inteligentes.
A diferencia de los mensajes de radio que la NASA utiliza para comunicarse con la nave, este registro viaja físicamente instalado en su exterior.
Su cubierta también contiene instrucciones para quien pudiera encontrarlo. Mediante diagramas, explica cómo reproducir los sonidos y las imágenes, además de ofrecer pistas sobre la ubicación del Sol a partir de estrellas que emiten pulsos regulares de radiación, conocidas como púlsares.
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Jon Lomberg, quien dirigió el diseño del Disco de Oro, participó en la creación de este mensaje que continúa viajando casi medio siglo después. Su objetivo era conservar una muestra de la humanidad capaz de permanecer en el espacio incluso cuando Voyager dejara de funcionar.
De explorar Júpiter y Saturno a viajar entre las estrellas
Voyager 1 despegó el 5 de septiembre de 1977, dos semanas después de su nave gemela, Voyager 2. Ambas fueron diseñadas para estudiar los planetas exteriores del sistema solar, aunque siguieron trayectorias diferentes. La misión cumplirá 50 años en septiembre de 2027.
Durante sus encuentros planetarios, Voyager 1 ayudó a realizar descubrimientos que cambiaron el conocimiento de esos mundos:
- En Júpiter: reveló la actividad volcánica de Ío, identificó un anillo alrededor del planeta y descubrió las lunas Tebe y Metis.
- En Saturno: permitió descubrir un nuevo anillo y cinco lunas que no habían sido identificadas previamente.
Su viaje no terminó después de esas exploraciones: el 25 de agosto de 2012, Voyager 1 atravesó la heliopausa, el límite de la región donde domina el viento solar, y se convirtió en el primer objeto humano en ingresar al espacio interestelar.
Eso no significa que haya abandonado completamente el sistema solar, cuyo alcance se extiende mucho más allá de esa región.
Desde entonces, sus instrumentos han continuado estudiando el entorno que existe entre las estrellas. Entre otras cosas, han detectado partículas de alta energía, ondas de radio y alteraciones producidas por la actividad del Sol.
Para recibir esos datos, la NASA utiliza la Red del Espacio Profundo, un conjunto de grandes antenas que incluye instalaciones en Canberra, Australia. Sin embargo, mantener operativa una nave tan antigua representa un desafío: para ahorrar energía, sus responsables han tenido que apagar algunos instrumentos científicos y conservar los que todavía pueden aportar información.
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¿Hacia dónde viaja Voyager 1 y quién podría encontrar su mensaje?
A más de 61,000 kilómetros por hora, la sonda sigue alejándose, pero incluso a ese ritmo las distancias entre las estrellas son enormes.
Para recorrer apenas un año luz, Voyager 1 necesitaría aproximadamente 18,000 años. Su trayectoria la lleva hacia la región donde se encuentra Gliese 445, una estrella de la constelación de la Osa Menor.
Dentro de unos 40,000 años, se estima que pasará a aproximadamente 1.7 años luz de esa estrella. No se espera, por lo tanto, que llegue directamente hasta ella.
Voyager 2 sigue un recorrido diferente. Aunque fue lanzada primero, su ruta le permitió explorar también Urano y Neptuno antes de entrar al espacio interestelar en 2018. Se calcula que alcanzará la distancia de un día luz respecto a la Tierra en noviembre de 2035, nueve años después que su gemela.
Nadie sabe si alguna civilización encontrará el Disco de Oro ni cuándo podría ocurrir.
Lo extraordinario es que el mensaje podría sobrevivir mucho más tiempo que la propia nave en funcionamiento. Cuando sus instrumentos dejen de transmitir y la NASA ya no pueda escucharla, Voyager 1 continuará avanzando por el espacio con una pequeña muestra de la Tierra y de quienes la enviaron.