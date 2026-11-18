¿Qué frontera acaba de cruzar Voyager 1?

Voyager 1 alcanzó este miércoles un día luz de distancia respecto a la Tierra, una marca que permite dimensionar lo lejos que ha llegado desde su lanzamiento.

A las 5:16:07 de la mañana del 18 de noviembre de 2026, hora del este de Estados Unidos, la sonda llegó a unos 25,902 millones de kilómetros de la Tierra, equivalentes a aproximadamente 16,000 millones de millas.

Un día luz no es una medida de tiempo, sino de distancia: representa el trayecto que recorre la luz durante 24 horas. Como esta viaja a unos 300,000 kilómetros por segundo, puede atravesar una distancia inmensa en ese periodo.





Para entenderlo, basta con imaginar una conversación entre la Tierra y Voyager 1. Una instrucción enviada por la NASA tarda 24 horas en llegar a la nave, mientras que cualquier respuesta necesita otro día completo para regresar. Esto significa que una comunicación de ida y vuelta requiere al menos 48 horas.

Más que una barrera física que la sonda haya atravesado, esta marca representa una distancia simbólica.



El mensaje para extraterrestres que lleva Voyager 1





(NASA/JPL-Caltech)

Entre los objetos que acompañan a la nave se encuentra el Disco de Oro, una especie de cápsula del tiempo que la NASA preparó antes del lanzamiento para mostrar cómo es la Tierra y quiénes la habitan.

El disco contiene saludos, sonidos, imágenes y composiciones musicales que buscan ofrecer una representación de la vida y la cultura humanas. Su propósito no era comunicarse con una civilización conocida, sino conservar información que pudiera ser descubierta algún día por otros seres inteligentes.

A diferencia de los mensajes de radio que la NASA utiliza para comunicarse con la nave, este registro viaja físicamente instalado en su exterior.

Su cubierta también contiene instrucciones para quien pudiera encontrarlo. Mediante diagramas, explica cómo reproducir los sonidos y las imágenes, además de ofrecer pistas sobre la ubicación del Sol a partir de estrellas que emiten pulsos regulares de radiación, conocidas como púlsares.