Educación y trabajo híbrido como motores de la categoría

Una de las tendencias es que la manera de laborar y enseñar en las escuelas ha cambiado. A partir de la adopción de los modelos de trabajo remoto e híbrido, se amplió la búsqueda de más equipos portátiles.

A futuro, estos esquemas continuarán siendo clave en la transformación digital de las empresas, mediante la integración de plataformas para facilitar las actividades profesionales sin importar en dónde se ubiquen los colaboradores.

Es por ello que los dispositivos móviles son fundamentales para mantener el control en los procesos y permitir que fluyan de forma ágil.

En el ámbito escolar ocurre algo similar. Cada vez más profesores complementan las clases con tareas en línea o con investigaciones que los estudiantes almacenan en la nube, por lo que necesitan equipos que les concedan acceso a la información con rapidez.

De esta manera, la educación híbrida fomenta una mayor interacción entre los docentes y los alumnos, al ayudar a que participen con más preguntas y auxiliar a los profesores a proporcionar explicaciones adicionales. Igualmente, mejora la personalización del aprendizaje.

La tablet en el hogar con niños

En el entorno familiar, la tablet para niños también representa una forma de entretenimiento, ya sea para ver videos, usar aplicaciones o juegos.

Pero es preciso reflexionar que, si bien existen herramientas didácticas y aplicaciones educativas diseñadas especialmente para los menores, es indispensable mantener la supervisión de un adulto y procurar que los niños las utilicen en espacios como la sala.