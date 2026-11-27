“Tenemos mucha experiencia, productos y pilares orientados a viajes, pero todo ese recorrido nos trajo a este momento donde por fin encontramos esa fórmula secreta que marcará la diferencia”, aseveró el directivo.

HSBC Travel One Gold

Esta versión proporciona un vuelo redondo nacional de bienvenida sin estar sujeto a una aerolínea específica, al que se suma un vuelo en cada aniversario para destinos nacionales o hacia Estados Unidos.

Su esquema de recompensas permite acumular un punto por cada dólar gastado en compras generales y medio punto extra en viajes, entretenimiento y consumos en el extranjero. Además, brinda tres meses sin intereses en compras internacionales.

Pensada para respaldar cada etapa de la travesía, incluye cuatro accesos anuales a salas VIP en el aeropuerto, a través de la membresía LoungeKey, y la protección de un seguro por interrupción de viaje.

HSBC Travel One Platinum

Esta tarjeta destaca, desde el primer contacto, por su diseño exclusivo en Smart Metal y un esquema de acumulación acelerada que otorga 1.5 puntos por cada dólar en consumos generales, más un punto extra en viajes, entretenimiento y compras en extranjero.

Ideal para elevar la experiencia de vuelo, incluye un viaje redondo nacional de bienvenida en la aerolínea a elegir y otro adicional en cada aniversario con la oportunidad de viajar a Europa, además del beneficio de equipaje documentado sin costo en un trayecto nacional.

Para optimizar el confort e itinerarios ágiles, la tarjeta incluye accesos ilimitados a salas VIP mediante el programa LoungeKey y el reembolso total del costo del trámite de Global Entry. Además, ofrece seis meses sin intereses en compras internacionales.

Ambos productos cuentan con asistencias internacionales y beneficios exclusivos de Mastercard.

