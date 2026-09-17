Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Conoce las soluciones financieras para el viajero actual

Los hábitos y exigencias están cambiando, con una marcada preferencia por experiencias más personalizadas y productos bancarios que ofrezcan un mayor valor agregado.
jue 17 septiembre 2026 11:10 AM
Añadir Expansión en Google
Presentado por: Aeroméxico
Salones Premier Aeroméxico
La cultura pop y el uso de la tecnología están transformando la manera en la que las personas planean y disfrutan un viaje. Para acompañarlas, llegó al mercado la nueva línea de Tarjetas Inbursa Aeroméxico. (Cortesía)

Las nuevas dinámicas en la industria turística son delineadas por los hábitos y exigencias de consumo de los viajeros actuales.

Ante esta evolución del perfil del turista, las tarjetas de débito y crédito se convierten en un aliado estratégico, con beneficios que van desde acceso a salas VIP hasta programas de recompensas a medida y seguros de viaje.

Publicidad

Con un concepto totalmente adaptado a las tendencias, el nuevo portafolio de Tarjetas Inbursa Aeroméxico , que se lanzó al mercado en junio de 2026, integra tres propuestas que elevan la experiencia antes, durante y después del vuelo: Ascend, Elevate y Horizon.

Inbursa Aeroméxico Ascend está orientada a quienes comienzan a viajar frecuentemente y buscan ventajas desde el primer uso, como puntos Aeroméxico Rewards en compras cotidianas, por ejemplo, al otorgar dos puntos por dólar gastado en boletos o servicios con la aerolínea.

También brinda promociones exclusivas a través de Aeroméxico Vacations, la opción de acceder a un boleto 2x1 tras cumplir con la meta de gasto anual, maleta de mano y documentada sin costo, membresía digital Priority Pass para acceso a salas VIP y el respaldo de la asistencia global de Mastercard, entre otros.

Por su parte, Inbursa Aeroméxico Elevate es para los viajeros frecuentes que quieren maximizar recompensas y sumar beneficios premium que ayudan a agilizar el paso por el aeropuerto, documentación prioritaria y acceso a los Salones Premier de Aeroméxico.

Si bien mantiene ventajas esenciales que proporciona un producto como Ascend, incrementa la acumulación a 2.4 puntos Aeroméxico Rewards por dólar en compras con Aeroméxico y ofrece 7,500 puntos de bono de bienvenida y aniversario.

Y quienes prefieren un nivel de atención más sofisticado lo encuentran en las tarjetas Inbursa Aeroméxico Horizon. Aparte de tener una presentación más exclusiva al ser metálica, es una alternativa con todos los privilegios, mayor cantidad de puntos Aeroméxico Rewards en compras con la aerolínea y ascenso a Clase Premier.

Además de contar con un sólido respaldo financiero, ¿cuáles son las innovaciones que hoy están transformando la manera de viajar?

Publicidad

Soluciones financieras para el viajero actual

En un contexto donde la personalización y la eficiencia marcan la pauta, lejos de funcionar como un simple método de pago, las tarjetas de crédito coemitidas con aerolíneas responden directamente a las dinámicas de consumo.

Bajo esta visión, el nuevo portafolio de Tarjetas Inbursa Aeroméxico, que se lanzó al mercado en junio de 2026, ofrece tres opciones pensadas para distintos perfiles: Ascend, Elevate y Horizon.

Inbursa Aeroméxico Ascend está orientada a quienes comienzan a viajar frecuentemente y buscan ventajas desde el primer uso, como Puntos Aeroméxico Rewards en compras cotidianas, promociones exclusivas a través de Aeroméxico Vacations y la opción de acceder a un boleto 2x1 tras cumplir con la meta de gasto anual.

Por su parte, Inbursa Aeroméxico Elevate es para los viajeros frecuentes que quieren maximizar recompensas y sumar beneficios premium que ayudan a agilizar el paso por el aeropuerto, cuentan con equipaje incluido y acceso a Salones Premier, bajo las condiciones establecidas.

Y para quienes priorizan una experiencia todavía más exclusiva, la encuentran en Inbursa Aeroméxico Horizon, que, aparte de tener una presentación más exclusiva al ser metálica, es una alternativa con todos los privilegios exclusivos: un boleto 2x1 al alcanzar el gasto anual requerido, acceso ilimitado al Salón Premier, una mayor acumulación de Puntos Aeroméxico Rewards en compras con la aerolínea y ascensos a Clase Premier.

Es evidente que la evolución de las tendencias de viaje exige herramientas que acompañen las preferencias de los usuarios, integrando el respaldo financiero como un elemento en la planificación de cada destino por descubrir.

Publicidad

De acuerdo con el reporte Travel Trends 2026 , elaborado por Amadeus en colaboración con Globetrender, las tecnologías emergentes para experiencias inmersivas, el auge de la inteligencia artificial (IA) y hasta la cultura pop marcarán la evolución del sector.

La IA redefine la planeación

La corriente Travel Mixology revela cómo la inteligencia artificial se combina con las aplicaciones y recomendaciones humanas para crear itinerarios más personalizados.

En el estudio, el 42% de los consumidores considera que esta innovación les permite ahorrar tiempo para organizarse, mientras que el 37% la utiliza para obtener recomendaciones sobre sitios de interés o rutas.

La cultura pop inspira la elección de destinos

Películas, series, videojuegos, personajes y fenómenos virales se han convertido en razones para viajar, generando así la tendencia Pop Culting.

Una muestra es el impacto de la serie Bridgerton en la economía local de Bath, Reino Unido, y se espera que sigan aumentando los aficionados que visitan escenarios relacionados con sus contenidos favoritos en los próximos años.

El turismo del futuro

Conocido como Innovation Tourism, este fenómeno apunta hacia experiencias que adoptan realidad virtual, robótica, drones y otras formas de movilidad.

De hecho, el 59% de los entrevistados por Amadeus en el informe consideraría recurrir a tecnologías inmersivas para “conocer” un lugar antes de viajar.

Tags

Turismo GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. Finanzas personales

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad

Advertisement
Publicidad