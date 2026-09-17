Conoce las soluciones financieras para el viajero actual

Con un concepto totalmente adaptado a las tendencias, el nuevo portafolio de Tarjetas Inbursa Aeroméxico , que se lanzó al mercado en junio de 2026, integra tres propuestas que elevan la experiencia antes, durante y después del vuelo: Ascend, Elevate y Horizon.

Inbursa Aeroméxico Ascend está orientada a quienes comienzan a viajar frecuentemente y buscan ventajas desde el primer uso, como puntos Aeroméxico Rewards en compras cotidianas, por ejemplo, al otorgar dos puntos por dólar gastado en boletos o servicios con la aerolínea.

También brinda promociones exclusivas a través de Aeroméxico Vacations, la opción de acceder a un boleto 2x1 tras cumplir con la meta de gasto anual, maleta de mano y documentada sin costo, membresía digital Priority Pass para acceso a salas VIP y el respaldo de la asistencia global de Mastercard, entre otros.

Por su parte, Inbursa Aeroméxico Elevate es para los viajeros frecuentes que quieren maximizar recompensas y sumar beneficios premium que ayudan a agilizar el paso por el aeropuerto, documentación prioritaria y acceso a los Salones Premier de Aeroméxico.

Si bien mantiene ventajas esenciales que proporciona un producto como Ascend, incrementa la acumulación a 2.4 puntos Aeroméxico Rewards por dólar en compras con Aeroméxico y ofrece 7,500 puntos de bono de bienvenida y aniversario.

Y quienes prefieren un nivel de atención más sofisticado lo encuentran en las tarjetas Inbursa Aeroméxico Horizon. Aparte de tener una presentación más exclusiva al ser metálica, es una alternativa con todos los privilegios, mayor cantidad de puntos Aeroméxico Rewards en compras con la aerolínea y ascenso a Clase Premier.

Además de contar con un sólido respaldo financiero, ¿cuáles son las innovaciones que hoy están transformando la manera de viajar?