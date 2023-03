Ideologías impiden desarrollo de la ciencia: Guillermo Torre, rector de TecSalud

La ciencia por encima de las ideologías

Guillermo Torre Amione, rector de TecSalud y vicepresidente de Investigación del Tec de Monterrey, considera que convendría abandonar la dialéctica confrontativa y retomar la definición original de ciencia: neutral, sin inclinación a la izquierda ni a la derecha de la geometría política.

En entrevista para Expansión, en el contexto de Tec Science Summit, congreso científico organizado por el Tecnológico de Monterrey, Torre Amione, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en la investigación científica dentro y fuera del país, expresa lo siguiente:

“La ciencia es única, no es ideológica, y no responde al neoliberalismo ni al conservadurismo; tiene un valor universal y todos necesitamos verla así. Desafortunadamente, estamos en un periodo en que las ideologías no permiten el funcionamiento de la ciencia en México”.

Sin embargo, Torre estima que esta coyuntura será transitoria e instituciones privadas como el Tec de Monterrey e instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberían de coordinarse más para persuadir a la sociedad de los grandes beneficios que la ciencia (sin adjetivos) puede ofrecer al país.

“Tengo un profundo respeto a la UNAM, pues es un ejemplo de libertad y autonomía que todos debemos de continuar, de no politizar la investigación, sino de buscar la verdad a través de la ciencia”, precisa.

Por otro lado, las comparaciones con otros países evidencian la magnitud del reto que el país enfrenta en este sector.

“México invierte 0.3%, mientras que países como Israel, Corea del Sur y Estados Unidos invierten desde 2.20% hasta 4.95% en ciencia, y la proporción de investigadores por cada millón de personas en México es de 315 y en Estados Unidos, de 4,412”, platica Torre.