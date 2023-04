Cinco ideas para disfrutar la Ciudad de México si no sales de puente

¿Qué hacer en Polanco en un día?

En el Presidente InterContinental , icónico hotel en Polanco CMDX, encontrarás opciones gastronómicas como comida italiana, francesa, mexicana hasta cortes de carne prime. Aprovecha que no encontrarás una lista de espera larguísima en los restaurantes y bares más populares y conócelos.

3. En la capital mexicana también hallarás distintas opciones de parques en los que podrás gozar de una caminata, incluso en compañía de tu mascota. Chapultepec, Parque México, La Mexicana, Parque Lincoln y el Parque Hundido, son algunas de las opciones más populares y algunos de estos tienen ciclopista, por lo que también puedes recorrerlos en bicicleta.

Vista de la Ciudad de México desde el Castillo de Chapultepec. (Cortesía)

4. En la Ciudad de México también se ubica uno de los parques de atracciones más famosos del mundo: Six Flags. Es considerado el parque temático más visitado de América Latina y alberga atracciones extremas como Superman: El Último Escape, The Joker, The Dark Knight Coaster y Wonder Woman Coaster. No dejes pasar la oportunidad de vivir un día de adrenalina este puente.