Cómo identificar la señal de auxilio de violencia de género y cómo actuar ante ella

¿Qué hacer si ves a alguien haciendo la señal?

Lo más importante es actuar con cautela y priorizar la seguridad de la persona que pide ayuda y la tuya propia. Si la situación lo permite, acércate discretamente y pregunta si necesita ayuda. Si no es posible acercarte de forma segura, considera las siguientes opciones:

Llama al 911: La línea 911 es gratuita, de alcance nacional, y está capacitada para atender emergencias relacionadas con distintos tipos de violencia y brindar asesoría psicológica, legal o médica. "Se deben preparar estrategias que impliquen la preparación del personal que brinda auxilio a través del 911, así como policía y personal de instancias de atención especializadas", enfatiza Orsini.

Contacta a las Instancias Especializadas: Busca información sobre las Secretarías de la Mujer o los Institutos de las Mujeres en tu estado. Algunos ejemplos incluyen: Ciudad de México: Secretaría de las Mujeres ( https://semujeres.cdmx.gob.mx/ ). Teléfono: 55 5658 1111 Estado de México: Secretaría de la Mujer ( https://semujeres.edomex.gob.mx/ ). Teléfono: 800 225 3333 Consulta el directorio de Centros de Justicia para las Mujeres: ( https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654144/Directorios_CJM_Actualizado_30_09_2021.pdf Red Nacional de Refugios: Ponte en contacto con la Red Nacional de Refugios para obtener información y apoyo ( https://rednacionalderefugios.org.mx/ ). Teléfono: 55 5688 0888



Recuerda, como indica Orsini, que "hay que abordar de manera más profunda las razones por las cuales las mujeres no denuncian," resaltando la importancia de evitar la revictimización en las instancias de atención y de justicia.

Es importante destacar que "no existe un consenso sobre su uso y difusión," por lo que la concientización es clave. No obstante, Orsini advierte que "antes de promover la difusión de dicha señal de auxilio, es indispensable realizar un análisis exhaustivo que priorice la integridad y salvaguarda de las mujeres en riesgo."