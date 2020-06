Por qué algunas empresas lograrán salir de la crisis y otras no

Comencemos con fijar prioridades. Puede ser complicado enfocarse cuando hay mucho caos en el exterior, pero establecer prioridades te ayudará a tener enfoque sobre los problemas más urgentes, o cuellos de botella que te impiden avanzar. Identificar la mayor restricción que se interpone con tus objetivos y solucionarlo sistemáticamente te permitirá seguir adelante más rápido, en lugar de tratar de resolverlo todo al mismo tiempo.

“Lo principal es mantener lo principal como lo principal”, es una frase que ningún líder de negocio debe olvidar para no perder enfoque, pues si no inviertes tu tiempo en resolver tu restricción más inmediata estarás perdiendo tiempo, dinero y energía en otras cosas. Es mejor contar con esfuerzos pequeños bien focalizados para obtener beneficios significativos.

Por otra parte, la visión de tus prioridades debe ser a corto plazo. No estoy diciendo que olvides tu visión sobre a dónde quieres llegar al largo plazo, pero no es aconsejable realizar planeaciones cuando no sabemos qué sucederá en el mundo en los próximos meses. Es mejor planear mes a mes y hacer ajustes semanales.

Una vez que hayas identificado la restricción más importante, es momento de comunicarla a tu equipo, esto te permitirá alinearlos y darles claridad sobre sus prioridades y los resultados que deben lograr. Necesitas delegar pues, aunque sientas la urgencia de arremangar tu camisa para resolverlo todo, es mejor dejar lo correspondiente a cada área de tu equipo. Si no confías en ellos para resolverlo, es porque no tienes el equipo adecuado.

La segunda disciplina consiste en establecer un ritmo de juntas. Me he sorprendido por la falta de comunicación dentro de las empresas. Los líderes creen que por tener reuniones regulares con los responsables de área lograrán tener visibilidad de toda la empresa, pero eso no es suficiente. Mi recomendación es tener reuniones breves a diario con todos los miembros de tu empresa.