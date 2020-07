Las lecciones que deja el Covid-19 a los líderes de negocios

Salir de la crisis sanitaria y la eventual crisis económica tomará años, por lo que es fundamental saber cómo navegar en esta nueva normalidad para seguir operando y no sólo sobrevivir, sino salir fortalecidos.

Lo más importante es contar con la mentalidad indicada como líderes, pues en nosotros recae la toma de decisiones, cargamos el peso y responsabilidades del éxito del negocio y está en nuestras manos definir el rumbo o destino de la empresa.

¿cuáles son las prácticas de liderazgo realmente efectivas de cara a estas circunstancias?

Platiqué con tres grandes CEO y un COO de empresas en crecimiento para saber cómo viven estos retos y qué acciones han tomado dentro de su empresa. Son cuatro líderes que me han demostrado, como emprendedor y asesor, que el esfuerzo constante y una mente abierta al aprendizaje son fundamentales para que un líder supere tiempos de crisis.

Oportunidades y liderazgo

“Con la situación actual, donde hay una clara ausencia de liderazgo, es momento nuevamente de que el empresario lo asuma. Es necesaria la colaboración entre empresarios y que el sentido de solidaridad no se quede en fenómenos como desastres naturales o situaciones trágicas, sino que se replique todos los días”, esto me comenta Pedro López Sela, CEO de BOLD Labz. Y es que la comunidad y colaboración entre líderes de negocios es clave, sólo otro líder entiende por lo que atraviesas y su experiencia se vuelve crucial para la toma de decisiones y la generación de oportunidades.

Pedro no es el único que comparte la idea de aprovechar esta situación para modificar el modelo de negocios, Juan Antonio Ochoa, CEO de Fory Feit considera que debemos pasar a un modelo de shared business a shared economy: “ante la crisis, la capa del medio [Pymes] somos quienes más perdemos, por lo que estos nuevos modelos nos permitirán colaborar con otras empresas para hacer ofertas a clientes en común y compartir la ganancia. Para las Pymes el reto de este modelo es encontrar la fórmula para integrar proyectos, entregar valor y asegurar el comercio justo”.

Juan Antonio tampoco deja a un lado el liderazgo: “no debemos ser los dueños de la operación, sino dueños del negocio; la posesión no te da el control [...] debemos hacer reestructuraciones organizacionales fuertes, las estructuras jerárquicas verticales no permiten crear ambientes de trabajo colaborativos. Las estructuras transversales permiten ejecutar más rápido y con menos drama. Los líderes deben aprender a escuchar más a sus equipos”. Y es que ser líder no significa cargar con todo el trabajo, sino conocer las fortalezas de tu equipo para lograr delegar.