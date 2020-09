Rimini Street es la clave para optimizar gastos de TI en tu empresa

En una encuesta realizada a un total de 317 Chief Financial Officers (CFOs) en todo el mundo –por Gartner Top Priorities for Finance Leaders in 2020– los resultados fueron que el 62% de los directores financieros pretenden reducir los gastos generales y administrativos de este año, debido a la pandemia por coronavirus. Siendo el departamento de marketing el más castigado, ya que la reducción de su presupuesto sería del 10% o más.

Ante los recortes generalizados en el presupuesto Rimini Street, una compañía global de servicios de TI, advierte que los directores y líderes financieros se deben concentrar en los gastos para mantener operativos los principales sistemas de su compañía. Gastar en el mantenimiento y soporte de sistemas corporativos consume una parte sustancial del presupuesto de TI, así que se deben buscar alternativas con un mejor costo-beneficio.