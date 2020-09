Las empresas en crecimiento saben a donde quieren llegar

Algo que no cambiará es que las empresas en escalamiento tienen claro y bien definido su propósito; saben hacia dónde se dirigen. No me refiero a 1 o 2 años, ni siquiera 5, saben dónde quieren estar los próximos 10 o 20 años. Tal vez creas que es una locura pensar en el largo plazo en este momento de crisis, pero es crucial saber a dónde quieres llegar cuando prevalece el caos y la ruta cambia constantemente.

El emprendedor y escritor Simon Sinek es reconocido por su premisa del Círculo Dorado (The Golden Circle), en donde encontró un patrón de crecimiento que diferenciaba a empresas que conocían su “por qué” de las que no. Todas las empresas conocen QUÉ hacen: vender productos, ofrecer determinados servicios; la mayoría conocen CÓMO hacen lo que hacen: a través de sistemas, procesos, propuestas de venta; pero muy pocas empresas conocen POR QUÉ hacen lo que hacen, y este propósito o razón de ser es lo que inspira a clientes, empleados e inversionistas a ser parte de eso.

Y no se trata de hacer dinero, es mucho más significativo: el desafío global derivado de la pandemia ha generado todo un conjunto de necesidades humanas y materiales que sirve para convertirnos en agentes de cambio que impacten positivamente al mundo; es una de las mayores oportunidades para definir un propósito que beneficie y transforme al mundo.

Cuando doy sesiones de consultoría en una empresa me doy cuenta que la mayoría de ellas no tienen claro su propósito, no pueden responder “quiénes son”. Esto provoca que tengan diferentes ideas sobre a dónde quieren ir y eso los lleva por muchas direcciones. Un propósito claro y a largo plazo no sólo es aspiracional, también es estratégico pues además de ser una brújula, te permite definir un plan para llegar ahí. Te ayuda a tener todo tu equipo motivado y alineado, pues cada quién sabe qué debe hacer para mover su empresa en esa dirección, algo fundamental en tiempos de crisis. Y a ti como líder te fuerza a innovar y adoptar una visión exponencial.