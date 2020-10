Reconocen al proyecto de vivienda más sustentable del mundo y es mexicano

“La participación en equipo de la CONAVI, el Infonavit, ALENER y Vinte dio como resultado un gran producto en beneficio de las familias y el medio ambiente, y demuestra que juntos hacemos innovaciones en vivienda de alta calidad internacional”, comentó Sergio Leal Aguirre, presidente ejecutivo de la desarrolladora.

“En Infonavit, celebramos que desarrolladores como Vinte incluyan mejores prácticas en pro del medioambiente en el diseño de la vivienda que ofrecen a las y los trabajadores de menores ingresos. Este tipo de iniciativas no solo cuidan al planeta, también se traducen en la generación de mayor bienestar para las familias”, declaró Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A la fecha, se han certificado 3,916 viviendas EDGE, en su mayoría financiadas por el Infonavit.

“México tiene una relevante historia en la sustentabilidad de la vivienda. En el 2010 impulsamos coordinadamente el proyecto Net Zero Energy Homes, siendo en ese entonces, el país de América Latina con mayor número de viviendas con dicho estándar. A 10 años del proyecto, tanto Vinte como Infonavit y CONAVI, han mantenido el compromiso con la innovación, vinculado al desarrollo socioeconómico y ambiental de México, para mitigar la huella de carbono y el ahorro de energía en el sector, objetivos que compartimos en Alener”, añadió Alejandro Carrazco, director general de la Alianza por la Eficiencia Energética.

El P4G (Partnership for Green Growth and the Global Goals 2030) es una iniciativa que nace con el apoyo del gobierno de Dinamarca y es una red de organizaciones globales que promueve asociaciones público-privadas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París.

Se enfoca en cinco objetivos clave: Alimentación y agricultura (ODS 2), Agua (ODS 6), Energía Limpia (ODS 7), Ciudades y Comunidades Sostenibles (ODS 11) y Economía Circular (ODS 12).