IQOS celebra cuatro años de liberar del humo a los fumadores

A nivel global, hay 27.4 millones de usuarios de IQOS. De éstos, el 72% dejó por completo el humo del cigarro (alrededor de 19.7 millones de personas). Detrás de todas esas vidas transformadas hay un largo trabajo en investigación científica y tecnológica que lo respalda.

Hasta el día de hoy, los productos sin humo de PMI se comercializan en más de 82 mercados y representan aproximadamente más del 36% de los ingresos netos totales de la compañía.

La visión hacia el futuro es clara: acabar por completo con la venta de cigarros. Por ello, la ambición de PMI es que, para 2030, más de dos tercios de sus ingresos totales provengan de productos libres de humo.

“Nuestro mensaje con respecto a fumar es claro: si no fumas, no empieces. Si fumas, déjalo. Pero si decides no hacerlo, cambia a una mejor alternativa. Para que esto sea posible, los fumadores necesitan acceso a información con sustento científico sobre los productos sin humo que les permitan tomar decisiones más informadas sobre su consumo”, concluye Manuel Chinchilla.