La evolución del fandom

Con cada fandom, se abre una posibilidad inmensa para interactuar, desde la conversación en grupos de redes sociales. Por ejemplo, ¿tienes una idea de cuánto puede unir a una comunidad la discusión sobre el nuevo comic de Batman recién publicado en Kindle? ¿Sabes cuántas personas se han enamorado compartiendo canciones de Luis Miguel en Amazon Music? ¿Cuántas pijamadas o ratos en familia viendo “El Pesero Show” en Prime Video se han convertido en noches inolvidables? Seguramente no lo creerías...

Aunque, para ser justos, este cambio no se dio de la noche a la mañana. El mundo digital ha evolucionado y le ha dado las herramientas a estas comunidades diversas para que puedan disfrutar y explotar al máximo sus pasiones y aficiones. Al mismo tiempo, las propias comunidades han aprendido a generar sus reglas y sus propias dinámicas, con las cuales pueden sentirse en encuentro y, dicho de otra forma, en comunión.

Según el estudio de 2023 “The Anatomy of Hype” de Amazon Ads y Crowd DNA, el 70 % de las miles de personas encuestadas en países como México, Japón, Estados Unidos y Brasil consideran a sus fandoms parte fundamental en su vida cotidiana. Esto queda en evidencia si pensamos en que diversos grupos de fanáticos han crecido en el último año, tales como: música (+39 %), juegos (+48 %) y deportes (+34 %).

Para los profesionales en marketing, esta es una oportunidad invaluable. Nosotros podemos unirnos a esas conversaciones, a través de esos múltiples canales, ser parte de esa discusión que antes estuvo reservada para unas pocas marcas y poder relacionarnos directamente con las audiencias para que desarrollen afinidad y empatía con nosotros.

Dicho esto, hay que tener en cuenta que, para conectar con los fans, es necesario que las personas dedicadas al marketing descubran cómo pueden adentrarse en esos grupos de la manera más orgánica posible. Deben ser capaces de desplazarse libremente, de nadar entre los fandoms y obtener la data relevante para participar en el trabajo publicitario.

Recordarán todas aquellas películas en donde había un club exclusivo adentro de una casa del árbol en el que para entrar era necesario conocer una palabra clave. Ahora, esto ha dejado de ser una obligación, pues podemos acceder a distintos grupos con un simple clic.

Con esta nueva oportunidad, nos encontramos frente a un nuevo tipo de fan al cual podríamos referirnos como al “fan navegante”. Este refiere a una persona con alma de cosmopolita, aquel cuyo interés y devoción por un fandom lo lleva a deslizarse entre muchos otros, alcanzando una personalidad multifacética. De esta manera, nuestro fan navegante puede hallarse un día buscando referencias sobre artículos de cocina en un grupo de comerciantes en redes sociales y al otro le buscar libros sobre la historia de los gobiernos latinoamericanos.

Es por ello, que las marcas deben pensar no en un fan, sino en un fan navegante, no en un fandom, sino en muchos fandoms. El fan navegante no sigue a nadie en particular, en lugar de identificarse como fan de El Señor de los anillos o de The Boys, es un fan que constantemente saltan de un grupo a otro. Es parte de su identidad no pertenecer a una sola comunidad. Este comportamiento se está convirtiendo en el status quo. Según el estudio citado anteriormente, las personas mantienen un promedio de 8.3 pasiones diferentes entre 10 posibles respuestas.

¿Y esto con qué se come?

Gracias a la llegada de nuestro fan navegante es que los profesionales en marketing tenemos la posibilidad de llegar a donde nunca hubiésemos imaginado. Más allá de solo interpretar qué significan los tenis que agregaron a su carrito en Amazon.com.mx, ahora podemos saber qué es lo que les interesa de cierto deporte, ya sea a través de tutoriales, búsqueda en blogs, noticias deportivas, coleccionismo y mucho más.

Esta es una gran noticia para nosotros los profesionales en marketing que intentamos participar en un nicho que no está directamente relacionado con nuestra marca. Ahora, tenemos más formas de crear esa conexión que antes. En el caso de los coleccionistas de tenis, una tienda de artículos de moda y una marca de ropa urbana; tienen un panorama inmenso para conectar con ellos.

Pero para ello, también deben tomar en cuenta que ser fan navegante no quiere decir que aceptará las mismas estrategias cuando salte de un fandom a otro. Esto debido a que cada fandom cuenta con sus propios métodos de comunicación y temas de conversación, por lo que no será igual la estrategia a emplearse.

Los fans navegantes eligen los aspectos de las comunidades que adoptarán para ellos, como participar en grupos de chat para platicar del último juego de Zelda, y elegir qué de esa identidad aporta valor a su vida. Al hacer esto, los fans han eliminado la rigidez que alguna vez definió a los fandoms y están creando una experiencia que se adapta mejor a sus necesidades individuales.

Al mismo tiempo, estos fans navegantes, estos “marineros”, han aprendido a deslizarse a través de las plataformas de contenido, pues cada una cuenta con sus propios fandoms. De esta manera, es a través del consumo en todos estos espacios que comienzan a ganar más dimensiones. Por ejemplo, si un coleccionista compra figuras a escala de alguna serie o videojuego, buscará además sintonizar un canal de Twitch en donde su streamer favorito podrá darle consejos sobre cómo invertir su dinero de una manera responsable. Al mismo tiempo, sabrá cómo encontrar dichas figuras a un precio razonable en Amazon.com.mx y podrá mostrar el resultado de su esfuerzo en redes sociales.