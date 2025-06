Doritos llega a Marte con la campaña “Somos de Otro Planeta” de la mano de ISLA

La campaña imagina una versión inclusiva, libre y delirante de lo que podría ser un nuevo hogar para quienes no en todas las ocasiones se sienten bienvenidos en la Tierra.

“Somos de Otro Planeta" está disponible en plataformas digitales. (Cortesía)

“Doritos siempre le habló a los que rompen moldes en este planeta. Esta vez, quisimos ofrecerles un nuevo lugar. Creemos que esta idea no solo recupera ese tono tan propio de la marca, sino que lo lleva al extremo", explicaron Nicolás Diaco y Ezequiel De Luca, directores creativos de ISLA.

A ambos les gusta pensar en Marte como un símbolo de lo que vendrá: una plataforma para seguir desafiando lo establecido.

Por esta razón, desde la marca también destacaron que "Somos de Otro Planeta" representa un punto de inflexión.

“’Es mucho más que una campaña. Es un statement que nos devuelve ese tono bold, desafiante y auténtico que siempre hizo de Doritos una marca única en su especie. Ser distintos no es una postura: es nuestro lugar en el mundo… o en Marte”, señaló Dani Díaz, Marketing Senior Director de Doritos, Cheetos, Flamin' Hot.

Disponible en plataformas digitales, "Somos de Otro Planeta" representa el comienzo de una nueva etapa para Doritos, donde ser diferente no solo se celebra: ahora también tiene su lugar.

"Somos de Otro Planeta", la nueva campaña de Doritos

