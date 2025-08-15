Trump ignora las líneas rojas entre Ucrania y Rusia para conseguir paz

"Diría que mañana lo único que quiero es preparar el terreno para la próxima reunión, que debería celebrarse en breve (...) Me gustaría que se celebrara, quizá en Alaska", afirmó Trump.

El presidente estadounidense insistió en un punto que es considerado una línea roja por parte de Rusia y de Ucrania para lograr un acuerdo de alto al fuego: que ambos tendrán que hacer cesiones de territorios.

Kiev y sus aliados europeos temen que Trump y Putin comiencen a redibujar el mapa de Ucrania el viernes sin el visto bueno de Zelenski.

"La segunda reunión va a ser muy, muy importante, porque será una reunión donde se alcanzará un acuerdo. Y no quiero usar la palabra 'repartir las cosas'. Pero, ya saben, hasta cierto punto, no es un mal término" porque se hablará de "fronteras y territorios", dijo Trump a la cadena conservadora.

El jueves Putin elogió los "esfuerzos" de Estados Unidos "para poner fin a las hostilidades, resolver la crisis y alcanzar acuerdos que satisfagan a todas las partes involucradas”.

"Esperemos que algo bueno salga de la reunión", declaró a la AFP Zori Opanasevich, una ucraniana residente en Anchorage cuya familia emigró a Estados Unidos en la década de 1990.

¿Intercambiar territorio?

El presidente estadounidense nunca ha atribuido la responsabilidad de la guerra a Rusia y el lunes declaró estar "molesto" por la negativa de Kiev a aceptar lo que él llama un posible "intercambio" de territorio con Rusia, que ocupa el 20% de Ucrania.