Schneider Electric destaca como la empresa más sostenible del mundo en 2025

El compromiso de Schneider Electric con el planeta ha alcanzado un nuevo nivel, sellado con el logro global de ser nombrada la empresa más sostenible del mundo en 2025.
Este título, que honra su liderazgo en la transformación energética y digital, se basó en un análisis de más de 5,700 empresas, evaluando indicadores como la emisión de carbono, el uso de energía renovable y la transparencia en la sostenibilidad.
Precisamente, Schneider Electric tiene como meta la reducción del 25% de las emisiones en su cadena de valor para 2030, con la ambición de alcanzar cero emisiones netas para 2050. Como resultado, en el primer trimestre de 2025 ayudó a sus clientes a ahorrar y evitar cerca de 700 millones de toneladas de emisiones de CO2.
Asimismo, fue valorada por su liderazgo en la innovación en tecnologías limpias y por vincular los incentivos ejecutivos a los resultados ambientales, lo que refuerza que la sostenibilidad es una prioridad desde la alta dirección.
Demostrando que el crecimiento económico y la responsabilidad ambiental pueden avanzar de la mano, la integración de tecnologías de automatización no solo mejora la eficiencia, sino que también acelera la transición hacia un modelo energético más limpio y resiliente.
El legado de Schneider Electric en México
A partir de su llegada al país en 1945, Schneider Electric ha contribuido a la evolución tecnológica a través del desarrollo de soluciones que fortalecen la eficiencia energética y la resiliencia en sectores clave.
Su presencia durante más de ocho décadas continúa impulsando la transformación eléctrica, pero su impacto va más allá, con plantas de manufactura en el territorio nacional, centros de innovación y proyectos en energía, educación, industria y salud.
Sin duda, su enfoque en soluciones digitales revolucionó la forma en que se gestiona la energía en instalaciones de todo tipo, como edificios, fábricas, centros de datos y hogares, optimizando recursos de manera inteligente y reduciendo costos operativos para construir un futuro más sostenible.