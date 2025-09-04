Schneider Electric destaca como la empresa más sostenible del mundo en 2025

El compromiso de Schneider Electric con el planeta ha alcanzado un nuevo nivel, sellado con el logro global de ser nombrada la empresa más sostenible del mundo en 2025.

Este título, que honra su liderazgo en la transformación energética y digital, se basó en un análisis de más de 5,700 empresas, evaluando indicadores como la emisión de carbono, el uso de energía renovable y la transparencia en la sostenibilidad.