Salud Digna: Liderazgo global en calidad y atención ambulatoria

Ya son 144 clínicas de Salud Digna las que cuentan con la verificación de la Joint Commission International (JCI). (Cortesía)

En México, además de Salud Digna, únicamente 10 organizaciones cuentan con esta acreditación y todas ellas son hospitales. Esto le ha valido un lugar como referente mundial en calidad y seguridad del paciente y la distingue por su modelo de atención ambulatoria.

Hasta la fecha, 144 de las más de 230 clínicas de Salud Digna en el país han sido verificadas por la JCI, lo que demuestra su firme compromiso con la excelencia. Sin embargo, este solamente es el primer paso en su plan, que busca lograr la acreditación del 100% de sus unidades en México para finales de 2025.

Impacto y reconocimiento

Como asociación civil, ofrece una extensa gama de estudios diagnósticos, entre los que destacan:

● Laboratorio clínico

● Ultrasonido

● Electrocardiograma

● Mastografía

● Tomografía

● Resonancia magnética

● Densitometría ósea

● Rayos X

● Consulta nutricional

● Papanicolau

● Servicios de optometría, con venta de lentes graduados a precios asequibles