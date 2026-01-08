Cilia Flores era mucho más que la esposa de Nicolás Maduro. La conocida como “primera combatante”, tiene una historia con el chavismo mucho más larga que su matrimonio con el mandatario. Ambos fueron detenidos el sábado por Estados Unidos, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo.
Maduro gobernó con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por fuerzas estadounidenses el sábado. Lideraba el club con la bendición de Hugo Chávez que lo ungió antes de morir en 2013. Le acompañaba en el ejercicio del poder su esposa.
Flores formaba parte del “club de los cinco”, el núcleo duro del chavismo que controlaba la vida pública venezolana. La presidenta interina Delcy Rodríguez; su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, completaban el grupo.
Cilia Flores nació en 1956 en la localidad de Tinaquillo, en el estado Cojedes, en el centro de Venezuela. "Muy niña, a los cuatro años" su familia abandonó esa localidad del centro norte del país para trasladarse a Caracas, dijo Maduro en otras ocasiones.
Cilia era la menor de seis hermanos. La familia Flores vivió casi siempre en Catia y Boquerón, dos barriadas del oeste de Caracas.
Estudio Derecho en la Universidad de Santa María, una institución privada. Se graduó a los 32 años y posteriormente se especializó en derecho penal y laboral.
Cilia Flores saltó a la escena política venezolana en 1992, cuando se convirtió en la abogada defensora de Hugo Chávez después de que intentara dar un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Flores se incorporó poco tiempo después al proyecto político de los militares golpistas. En 1993 fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos y se sumó al Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200) que agrupaba la corriente izquierdista que se había alzado un año antes.
Todos fundaron, en 1997, el Movimiento Quinta República, la primera expresión electoral del chavismo. Chávez ganó con 56% de los votos las elecciones de 1998 y comenzó su gobierno de 13 años en enero de 1999.
Flores cultivó una relación política muy cercana con Chávez, por quien sentía una admiración total. Fue una de las voceras de la causa chavista en los primeros años de revolución.
Fue en esa época que conoció a Maduro, a quien se puede ver en fotos de la época acompañando a Chávez en actos públicos como una suerte de guardia de seguridad.
"Encontré a Cilia en la vida. Era abogada de varios militares patriotas presos. Pero era abogada del comandante Chávez, cuando bueno, ser abogada del comandante Chávez en la cárcel… duro", contó Maduro, de acuerdo con BBC Mundo.
"La conocí en esos años de lucha y después bueno, ella me empezó a picar el ojo. A hacer ojitos", también dijo.
Flores fue electa diputada en los comicios legislativos del 2000. Tras ser votada para un segundo periodo, se convirtió en 2006 en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela.
Al año siguiente, ella fue una de las fundadoras del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un partido que controló prácticamente de manera unánime el parlamento venezolano durante los seis años que Flores estuvo al frente.
Como presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores prohibió el acceso de la prensa al Capitolio, uno de los primeros signos de deterioro democrático que mostró el chavismo. La medida se prolongó hasta 2016, cuando la oposición ganó la mayoría de la Cámara.
Flores también fue acusada de nepotismo por parte de organizaciones sindicales que la señalaron de haber influido en la contratación de hasta 40 personas, entre las cuales había numerosos miembros de su familia.
Chávez la designó Procuradora General de la República en 2012, un cargo que ocupó hasta la muerte del mandatario al año siguiente.
“La primera combatiente” de Maduro
Tres meses después de la elección de Maduro en 2013, luego de la muerte de Chávez, Flores contrajo matrimonio con. El nuevo mandatario, por lo que se convirtió en la primera dama de Maduro. Aunque con su título fue cambiado por “primera combatiente”.
"Cilia no será la primera dama porque ese es un concepto de la alta alcurnia", dijo el entonces presidente encargado ante una multitud el día que inscribió su candidatura presidencial y advirtió que ella no sería ninguna “segundona".
En las elecciones legislativas de 2015, Flores volvió a ser electa como diputada de la Asamblea Nacional, en la que el chavismo era minoría por primera vez en 15 años.
Dos años más tarde, en agosto de 2017, terminó por dejar de lado ese foro y se incorporó como miembro de la entonces recién electa Asamblea Nacional Constituyente, un órgano creado para contrarrestar el poder del Parlamento.
Durante los 12 años de gobierno de Maduro, Flores abandonó el perfil público que había tenido durante la gestión de Hugo Chávez y se replegó para trabajar desde las sombras. Sus apariciones en estos años fueron eventuales, casi siempre tomadas de la mano de Maduro.
Una familia problemática
Las acusaciones contra familiares de Flores en el extranjero comenzaron a empañar la imagen de la primera dama venezolana.
En noviembre de 2015, un fiscal de Nueva York imputó por delitos de narcotráfico a sus sobrinos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Los jóvenes fueron acusados de intentar ingresar ilegalmente 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.
Los hombres habían sido arrestados en Haití y entregados por las autoridades locales a agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Flores acusó a las autoridades estadounidenses de haber "secuestrado" a sus sobrinos y que buscaban desprestigiar su candidatura a la Asamblea Nacional.
Sin embargo, un juez condenó a los dos jóvenes a 18 años de cárcel por delito de narcotráfico en diciembre de 2018.
La sombra del narcotráfico los persiguió. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso en 2018 sanciones financieras, como parte de un esfuerzo para golpear al entorno más cercano del mandatario venezolano.
"El presidente Maduro confía en su círculo cercano para mantenerse en el poder mientras su régimen saquea sistemáticamente lo que queda de la riqueza de Venezuela. Continuamos señalando a los partidarios que permiten que Maduro consolide su control sobre los militares o el gobierno mientras los venezolanos sufren", afirmó el entonces secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.
¿De qué se le acusa?
Maduro y Flores, que se declararon no culpables en su primera audiencia el lunes, enfrentan junto a los demás coacusados cuatro cargos graves y podrían ser condenados a cadena perpetua si el jurado federal de Nueva York, que eventualmente se encargará del caso, los declara culpables.
Los cargos específicos en la acusación son conspiración para narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
El cargo de conspiración para narcoterrorismo se deriva de acusaciones de que Maduro se asoció con los grupos rebeldes colombianos FARC y ELN, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, y el grupo venezolano Tren de Aragua para mover grandes cantidades de cocaína.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al Cártel de Sinaloa, a Los Zetas y al Tren de Aragua como "organizaciones terroristas extranjeras”.
La acusación sostiene que entre 2004 y 2015, Maduro y Flores, su esposa, "trabajaron juntos para traficar cocaína, gran parte de la cual había sido previamente incautada por las fuerzas del orden venezolanas”.
Ordenaron "secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero de drogas o de otro modo perjudicaban su operación de narcotráfico", señala.
La próxima audiencia ha sido fijada para el 17 de marzo.