Flores formaba parte del “club de los cinco”, el núcleo duro del chavismo que controlaba la vida pública venezolana. La presidenta interina Delcy Rodríguez; su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, completaban el grupo.

¿Quién es Cilia Flores?

Cilia Flores nació en 1956 en la localidad de Tinaquillo, en el estado Cojedes, en el centro de Venezuela. "Muy niña, a los cuatro años" su familia abandonó esa localidad del centro norte del país para trasladarse a Caracas, dijo Maduro en otras ocasiones.

Cilia era la menor de seis hermanos. La familia Flores vivió casi siempre en Catia y Boquerón, dos barriadas del oeste de Caracas.

Estudio Derecho en la Universidad de Santa María, una institución privada. Se graduó a los 32 años y posteriormente se especializó en derecho penal y laboral.

La trayectoria política de Cilia Flores

Cilia Flores saltó a la escena política venezolana en 1992, cuando se convirtió en la abogada defensora de Hugo Chávez. (FOTO: @florescilia/Instagram)

Cilia Flores saltó a la escena política venezolana en 1992, cuando se convirtió en la abogada defensora de Hugo Chávez después de que intentara dar un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Flores se incorporó poco tiempo después al proyecto político de los militares golpistas. En 1993 fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos y se sumó al Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200) que agrupaba la corriente izquierdista que se había alzado un año antes.