Tu lista de deseos se hace realidad con la Venta Arcoíris de Sanborns

Una fiesta de matices ha llegado a Sanborns, con el anuncio de su evento más vibrante y esperado: la Gran Venta Arcoíris 2025.
Del 10 al 15 de octubre, los clientes encontrarán descuentos del 20%, 30%, 40% y hasta 50%, dependiendo del color asignado a cada producto, ya sea en las tiendas físicas o en línea.
La comodidad de comprar y ahorrar
Sanborns ha hecho que aprovechar la Gran Venta Arcoíris sea más sencillo:
Con envío sin costo en todas las compras superiores a 299 pesos.
Con la opción de comprar tus artículos desde el sitio web o la app y recogerlos en solo dos horas en una de sus sucursales.
Sin duda, esta oferta relámpago también es la ocasión para aprovechar promociones bancarias, como meses sin intereses y descuentos adicionales al pagar con la tarjeta de crédito Sanborns.
Conoce las categorías que participan en la Gran Venta Arcoíris:
Pantallas Explora las gamas de Samsung y LG y elige el tamaño perfecto de imagen para transformar tu espacio, con una calidad excepcional. Obtén hasta 50% de descuento y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito.
Audio Con JBL, busca la etiqueta de color verde y llévate hasta 30% de descuento. Este es el momento para agregar a tu colección una bocina inalámbrica, diseñada para acompañarte en cualquier momento de tu día, con el mejor sonido.
Fotografía Una cámara ideal con el rendimiento y la durabilidad probada. ¿Cuál es tu marca favorita, Canon, Sony o Nikon? Tu siguiente obra maestra te espera con descuentos de hasta el 40% y 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito, solo en Sanborns.
Computadoras Ubica el color rojo de la Gran Venta Arcoíris y aprovecha los descuentos de hasta 30% en los modelos de Asus, Huawei, Lenovo, solo por tiempo limitado.
Tablets Consigue la tablet que siempre quisiste y lleva tu productividad y entretenimiento al siguiente nivel. Apple, Samsung, Huawei, Lenovo tienen hasta 30% de descuento, del 10 al 15 de octubre. No dejes pasar esta oportunidad.
Telefonía ¿Qué te parece un descuento de hasta 30% y 20 meses sin intereses para renovar tu smartphone? Acceder a la tecnología que estás buscando sin desequilibrar tus finanzas es posible.