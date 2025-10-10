Tu lista de deseos se hace realidad con la Venta Arcoíris de Sanborns

La comodidad de comprar y ahorrar

Sanborns ha hecho que aprovechar la Gran Venta Arcoíris sea más sencillo:

Con envío sin costo en todas las compras superiores a 299 pesos. Con la opción de comprar tus artículos desde el sitio web o la app y recogerlos en solo dos horas en una de sus sucursales.

Sin duda, esta oferta relámpago también es la ocasión para aprovechar promociones bancarias, como meses sin intereses y descuentos adicionales al pagar con la tarjeta de crédito Sanborns.

Conoce las categorías que participan en la Gran Venta Arcoíris:

Pantallas

Explora las gamas de Samsung y LG y elige el tamaño perfecto de imagen para transformar tu espacio, con una calidad excepcional. Obtén hasta 50% de descuento y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito.

Audio

Con JBL, busca la etiqueta de color verde y llévate hasta 30% de descuento. Este es el momento para agregar a tu colección una bocina inalámbrica, diseñada para acompañarte en cualquier momento de tu día, con el mejor sonido.

Fotografía

Una cámara ideal con el rendimiento y la durabilidad probada. ¿Cuál es tu marca favorita, Canon, Sony o Nikon? Tu siguiente obra maestra te espera con descuentos de hasta el 40% y 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito, solo en Sanborns.

Computadoras

Ubica el color rojo de la Gran Venta Arcoíris y aprovecha los descuentos de hasta 30% en los modelos de Asus, Huawei, Lenovo, solo por tiempo limitado.

Tablets

Consigue la tablet que siempre quisiste y lleva tu productividad y entretenimiento al siguiente nivel. Apple, Samsung, Huawei, Lenovo tienen hasta 30% de descuento, del 10 al 15 de octubre. No dejes pasar esta oportunidad.

Telefonía

¿Qué te parece un descuento de hasta 30% y 20 meses sin intereses para renovar tu smartphone? Acceder a la tecnología que estás buscando sin desequilibrar tus finanzas es posible.

Complementa tu compra con la tecnología líder. Los smartwatches de Samsung y Huawei te esperan con hasta 20% de descuento.

Óptica

Encuentra el armazón que mejor expresa tu personalidad, renueva tu look y cuida tu visión. La selección de armazones y lentes de sol de Sanborns ofrece hasta 50% de descuento.

Juguetes

Anticípate a la temporada y conviértete en el mejor ayudante de Santa Claus y los Reyes Magos. Asegura los regalos más deseados hoy mismo, con hasta 50% de descuento.