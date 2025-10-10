Publicidad

Tu lista de deseos se hace realidad con la Venta Arcoíris de Sanborns

Del 10 al 15 de octubre, la cadena mexicana de tiendas departamentales ofrece a sus clientes ahorros de hasta el 50% en artículos de temporada.
vie 10 octubre 2025 07:21 PM
Gran_Venta_Arcoiris_Sanborns 1.j.jpg
Sanborns cuenta con flexibilidad de comprar en línea (vía web o app) y optar por la recolección en tienda. (fizkes/Shutterstock)

Una fiesta de matices ha llegado a Sanborns, con el anuncio de su evento más vibrante y esperado: la Gran Venta Arcoíris 2025.

Del 10 al 15 de octubre, los clientes encontrarán descuentos del 20%, 30%, 40% y hasta 50%, dependiendo del color asignado a cada producto, ya sea en las tiendas físicas o en línea.

La comodidad de comprar y ahorrar

Sanborns ha hecho que aprovechar la Gran Venta Arcoíris sea más sencillo:

  1. Con envío sin costo en todas las compras superiores a 299 pesos.
  2. Con la opción de comprar tus artículos desde el sitio web o la app y recogerlos en solo dos horas en una de sus sucursales.

Sin duda, esta oferta relámpago también es la ocasión para aprovechar promociones bancarias, como meses sin intereses y descuentos adicionales al pagar con la tarjeta de crédito Sanborns.

Conoce las categorías que participan en la Gran Venta Arcoíris:

Gran Venta Arcoíris de Sanborns
(Cortesía)

Pantallas
Explora las gamas de Samsung y LG y elige el tamaño perfecto de imagen para transformar tu espacio, con una calidad excepcional. Obtén hasta 50% de descuento y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito.

Woman,Watching,Movie,On,Tv,Set,In,Room,At,Night
(New Africa/Shutterstock / New Africa)

Audio
Con JBL, busca la etiqueta de color verde y llévate hasta 30% de descuento. Este es el momento para agregar a tu colección una bocina inalámbrica, diseñada para acompañarte en cualquier momento de tu día, con el mejor sonido.

Fotografía
Una cámara ideal con el rendimiento y la durabilidad probada. ¿Cuál es tu marca favorita, Canon, Sony o Nikon? Tu siguiente obra maestra te espera con descuentos de hasta el 40% y 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito, solo en Sanborns.

Computadoras
Ubica el color rojo de la Gran Venta Arcoíris y aprovecha los descuentos de hasta 30% en los modelos de Asus, Huawei, Lenovo, solo por tiempo limitado.

Tablets
Consigue la tablet que siempre quisiste y lleva tu productividad y entretenimiento al siguiente nivel. Apple, Samsung, Huawei, Lenovo tienen hasta 30% de descuento, del 10 al 15 de octubre. No dejes pasar esta oportunidad.

Telefonía
¿Qué te parece un descuento de hasta 30% y 20 meses sin intereses para renovar tu smartphone? Acceder a la tecnología que estás buscando sin desequilibrar tus finanzas es posible.

Complementa tu compra con la tecnología líder. Los smartwatches de Samsung y Huawei te esperan con hasta 20% de descuento.

Óptica
Encuentra el armazón que mejor expresa tu personalidad, renueva tu look y cuida tu visión. La selección de armazones y lentes de sol de Sanborns ofrece hasta 50% de descuento.

Juguetes
Anticípate a la temporada y conviértete en el mejor ayudante de Santa Claus y los Reyes Magos. Asegura los regalos más deseados hoy mismo, con hasta 50% de descuento.

Llena tu vida de color y estilo con los descuentos del año en la Gran Venta Arcoíris. Conoce los detalles de las promociones bancarias visitando el sitio oficial de Sanborns.

