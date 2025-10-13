EU, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

"El documento detallará normas y disposiciones, entre otras muchas cosas", declaró Trump antes de firmar, repitiendo dos veces que "se va a cumplir", pero sin dar más detalles sobre el texto refrendado durante una breve cumbre internacional sobre Gaza en el balneario egipcio de Sharm el Sheij.

Egipto organizará conferencia reconstrucción de Gaza

El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi dijo el lunes que su país organizará una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza tras el acuerdo de cese el fuego y el intercambio de rehenes por presos palestinos.

"Egipto trabajará con Estados Unidos en coordinación con socios en los próximos días para sentar las bases de la reconstrucción de la Franja (de Gaza) y tenemos la intención de organizar una conferencia sobre recuperación inicial, reconstrucción y desarrollo", dijo Al Sisi en la cumbre sobre Gaza en la ciudad de Sharm el Sheij.

Hamás intercambia rehenes israelíes por prisioneros palestinos

Hamás liberó esta mañana a los últimos rehenes israelíes vivos en virtud de un acuerdo de alto el fuego, un gran paso hacia el fin de dos años de devastadora guerra en Gaza.

El Ejército israelí afirmó haber recibido a todos los rehenes confirmados con vida tras su traslado desde Gaza por la Cruz Roja, lo que provocó vítores, abrazos y llantos entre las miles de personas que esperaban en la "Plaza de los Rehenes" de Tel Aviv.

Algunos de los casi 2,000 prisioneros y detenidos palestinos liberados por Israel en virtud del acuerdo, antes de una cumbre en Egipto para consolidar el alto el fuego, comenzaron a llegar a la Franja de Gaza y a Cisjordania ocupada por Israel, algunos de ellos a hombros de sus familiares.

"El cielo está en calma, las armas en silencio, las sirenas en silencio y el sol sale sobre una Tierra Santa que finalmente está en paz", dijo Trump ante la Knéset, el parlamento israelí, afirmando que una "larga pesadilla" tanto para israelíes como para palestinos había terminado.

"Ahora es el momento de convertir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de paz y prosperidad para todo Oriente Medio", agregó antes de su viaje previsto a Egipto para la cumbre.

Sin embargo, persisten obstáculos formidables incluso para la resolución de la situación en Gaza, por no hablar del conflicto israelí-palestino más amplio que se ha extendido por generaciones, u otros cismas de larga data que atraviesan Oriente Medio.

Con información de AFP y Reuters.