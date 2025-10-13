Los expertos guían el diálogo en el nuevo “Impact Show” de Schneider Electric

En un contexto en constante cambio, las mejoras tecnológicas, los desafíos sociales y climáticos, así como los ajustes en cadenas de suministro, representan variables que empresas y organizaciones deben integrar a su estrategia para mejorar la resiliencia y el uso de los recursos.
Schneider Electric propone al sector público y privado crear un impacto positivo en términos operativos, sociales y medioambientales, al poner especial atención en tres ejes:
1. Eficiencia energética 2. Digitalización de edificios 3. Edge computing en operaciones industriales.
Publicidad
Para abordar cómo estos pilares pueden incidir en la operación de hospitales, compañías de distribución energética, plantas manufactureras y otros segmentos, Schneider Electric inició la transmisión gratuita del “Impact Show”,el 8 de octubre de 2025, en su sitio web.
Conducido por el especialista en tecnología Luis GyG, el programa constará de seis episodios con paneles de discusión y clases magistrales, que abordarán el uso de la tecnología para optimizar la eficiencia y potenciar la industria.
Entre los invitados estarán los voceros de Dell Technologies, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), quienes abrirán el diálogo en los objetivos establecidos en las empresas que representan y los resultados
Asimismo, durante las clases magistrales, los expertos de Schneider Electric aclararán dudas prácticas sobre aplicaciones como la implementación del Código de Red, la creación de gemelos digitales o los sistemas BMS (Building Management Systems) y más temas relevantes.