Banco Azteca y uniones de crédito se alían para fortalecer el sector financiero

El acuerdo busca consolidar la vinculación entre el segmento de uniones de crédito y las soluciones financieras y tecnológicas de Grupo Salinas.
mar 21 octubre 2025 04:21 PM
Presentado por: Banco Azteca
Benjamín Sacal, presidente del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnion), y Gabriel Ramírez, director de Banca Empresarial Azteca
Benjamín Sacal, presidente del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnion), y Gabriel Ramírez, director de Banca Empresarial Azteca. (Cortesía Alex Aguirre Castellanos)

Con el objetivo de impulsar el acceso del sector a nuevas herramientas financieras y tecnológicas, a través de su Banca de Empresas, Banco Azteca firmó un convenio de colaboración con el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnion).

La alianza se estableció durante la XVIII Convención Nacional de Uniones de Crédito y fue suscrita por Gabriel Ramírez Landa, director de Banca Empresarial de Banco Azteca, y Benjamín Sacal, presidente de ConUnion.

“La colaboración con ConUnion permitirá que las uniones de crédito y sus socios conozcan y aprovechen soluciones que favorecen su operación y competitividad”, aseguró Ramírez Landa.

De este modo, el convenio contempla el acercamiento de las soluciones financieras y tecnológicas de Banco Azteca.

Asimismo, considera la posibilidad de integrar herramientas y servicios de otras empresas de Grupo Salinas (entre ellas Totalplay, Algorithia y Círculo de Crédito), que ofrecen alternativas tecnológicas útiles para las uniones de crédito y el sector empresarial.

Además, con el acuerdo, ambas instituciones buscan impulsar la colaboración entre el sistema bancario y las uniones de crédito, promoviendo la adopción de tecnología, la capacitación y el acceso a servicios financieros que contribuyan al desarrollo económico regional.

Benjamín Sacal, presidente del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnion), y Gabriel Ramírez, director de Banca Empresarial Azteca.
El marco de la firma del convenio fue la XVIII Convención Nacional de Uniones de Crédito, que convocó a representantes del sistema financiero y líderes empresariales en Cancún, Quintana Roo. (Cortesía)

