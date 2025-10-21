Banco Azteca y uniones de crédito se alían para fortalecer el sector financiero

“La colaboración con ConUnion permitirá que las uniones de crédito y sus socios conozcan y aprovechen soluciones que favorecen su operación y competitividad”, aseguró Ramírez Landa.

De este modo, el convenio contempla el acercamiento de las soluciones financieras y tecnológicas de Banco Azteca.

Asimismo, considera la posibilidad de integrar herramientas y servicios de otras empresas de Grupo Salinas (entre ellas Totalplay, Algorithia y Círculo de Crédito), que ofrecen alternativas tecnológicas útiles para las uniones de crédito y el sector empresarial.

Además, con el acuerdo, ambas instituciones buscan impulsar la colaboración entre el sistema bancario y las uniones de crédito, promoviendo la adopción de tecnología, la capacitación y el acceso a servicios financieros que contribuyan al desarrollo económico regional.