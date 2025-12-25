Trump confirma ofensiva letal de EU contra el Estado Islámico en Nigeria en plena Navidad

A través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que la ofensiva fue ordenada directamente por él en su calidad de Comandante en Jefe y advirtió que habrá más ataques si el grupo terrorista continúa con la violencia contra civiles.

“Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro, y así fue esta noche”, escribió Trump. En el mismo mensaje, afirmó que el llamado Departamento de Guerra ejecutó “numerosos ataques perfectos”.

Trump denuncia matanza de cristianos

Trump describió la operación como un “ataque poderoso y letal” contra combatientes del EI, a quienes acusó de asesinar brutalmente, principalmente a cristianos inocentes, en niveles que, según dijo, no se habían visto “en muchos años, e incluso siglos”.

El presidente sostuvo que su gobierno no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere y reiteró que Estados Unidos actuará con fuerza frente a este tipo de amenazas. “Bajo mi liderazgo, nuestro país no lo permitirá”, señaló.

Trump desea feliz Navidad a las tropas

Trump también expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas estadounidenses y cerró su mensaje con una referencia a la fecha: “Que Dios bendiga a nuestro Ejército y Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos”, añadió, al tiempo que advirtió que “habrá muchos más” si continúan los ataques contra cristianos en Nigeria.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el número de víctimas, los objetivos específicos ni la respuesta del gobierno nigeriano, mientras que el anuncio se mantiene como una declaración directa del mandatario estadounidense en redes sociales.

