La mayoría de los deudores en México usa sus ahorros para gastos corrientes

Asimismo, el reporte “ Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y restos" , publicado por Bravo en 2024, reveló que el 65% de los encuestados solo efectúa el pago mínimo de sus tarjetas de crédito, lo que aumenta los intereses, incrementa su compromiso económico y dificulta la liquidación del monto total.
Entre las principales causas del endeudamiento que destaca este informe, se encuentran emergencias, ingresos que no alcanzan para el día a día y falta de planeación financiera.
Para muchos hogares, el sobreendeudamiento genera un efecto dominó: los ingresos se destinan a cubrir pagos, los ahorros se agotan y se pierde la capacidad de respuesta ante imprevistos.
A mediano plazo, esto afecta no solo las finanzas personales, sino también el bienestar emocional y las oportunidades de crecimiento económico.
“Cuando los ahorros se usan para pagar gastos diarios, se rompe el ciclo natural del dinero: ingreso, ahorro, inversión. Lo que sigue es una espiral de endeudamiento que se vuelve difícil de detener”, señalan Luis Lucido, vocero de Bravo México.
¿Qué es Bravo México y por qué es una opción para liquidar deudas?
Ante esta situación, se requieren soluciones integrales, que ayuden a las personas con problemas de sobreendeudamiento a recuperar el equilibrio financiero.
Bravo es la solución para liquidar deudas, con más de 15 años en el mercado y presencia en México, Colombia, España, Italia, Portugal y Brasil, la empresa ha asesorado a más de 500,000 familias para recuperar el control de su dinero.Su modelo integral se desarrolla en distintas etapas:
- Diagnóstico financiero: Análisis gratuito para conocer el nivel de endeudamiento y la situación económica del cliente.
- Plan de liquidación personalizado: Diseñado según la capacidad real de pago de cada persona.
- Negociación con acreedores: Bravo logra descuentos de hasta 70% sobre el monto total de la deuda.
- Oportunidad de liquidación anticipada: Los clientes con buen comportamiento dentro del programa pueden acceder a un crédito que les permite liquidar antes de tiempo y reconstruir su historial crediticio.
- Acompañamiento y educación financiera: Los clientes tienen acceso exclusivo a contenidos, herramientas y cursos a través de Academia Bravo, plataforma para aprender a administrar el dinero y tomar mejores decisiones en el futuro.