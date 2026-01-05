El día de hoy, México inauguró los mercados financieros internacionales para América Latina en dólares con la colocación de tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 9,000 millones de dólares, alcanzando una demanda máxima de 30,000 millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, y la participación de 279 inversionistas de todas las regiones del mundo con múltiples órdenes de triple dígito.
México coloca bonos de deuda por 9,000 millones de dólares
Esto permitió al gobierno federal cubrir una parte importante de sus necesidades de financiamiento en moneda extranjera para 2026. Por tercer año consecutivo se estableció un récord de colocación.
lun 05 enero 2026
La operación estuvo distribuida de la siguiente manera:
- Un bono a 8 años, con una tasa cupón de 5.625%, por un monto de 3 mil millones de dólares.
- Un bono a 12 años, con una tasa cupón de 6.125%, por un monto de 4 mil millones de dólares.
- Un bono a 30 años, con una tasa de cupón de 6.75%, por un monto de 2 mil millones de dólares.
Con esta emisión, México establece tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares (8, 12 y 30 años), fortaleciendo la infraestructura del mercado de capitales y mejorando las condiciones de acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos tanto públicos como privados.
El gobierno federal reafirmó su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026, y aseveró que mantiene la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.
