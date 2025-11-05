H&CO impulsa su visión digital en México con la integración de Algoryt y Agasys

Los tres socios de negocio comparten una visión estratégica y, como resultado, han conformado una sólida división tecnológica que busca optimizar la eficiencia operativa y la gestión empresarial.

Con pilares como la innovación, la integridad y la excelencia en el servicio al cliente, el beneficio principal que otorgarán es un acceso ampliado a la tecnología de SAP, potenciada por una estrategia global, adaptada localmente para México y la región de América Latina.

Al respecto, Luis Díaz, presidente de la división de tecnología de H&CO, afirmó que aliarse también les permitirá liderar el acompañamiento de las empresas mexicanas en su proceso de digitalización.

“Esta fusión representa un paso clave en la estrategia de H&CO, para ofrecer soluciones SAP más completas y cercanas a nuestros clientes en México. Sumamos talento, experiencia y visión tecnológica para seguir impulsando la eficiencia empresarial en toda la región”, sostuvo el ejecutivo.

Con Isidoro Agami, como fundador, y Jorge Alberto Torres Arreola, como director, Agasys ha sido un referente por más de dos décadas en soporte técnico y atención al cliente. Este nivel de calidad se convirtió en la razón principal por la que numerosos usuarios de SAP Business One hayan optado por migrar a su ecosistema.