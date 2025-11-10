Profuturo incentiva a las nuevas generaciones a crear una vida con propósito

Durante el evento, Arthur Brooks, experto en liderazgo, felicidad y propósito, impartió la conferencia magistral “El arte y la ciencia de ser más feliz”.

Actualmente profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, Brooks propuso entender la felicidad como una disciplina que puede fortalecerse con conocimiento, constancia y propósito.

“La felicidad no es un sentimiento, es algo que se construye mediante tres macronutrientes: disfrute, satisfacción y sentido”, explicó.

Detalló que el disfrute no es lo mismo que el placer, pues “el placer necesita dos elementos para transformarse en disfrute: la gente y la memoria”.

En cuanto a la satisfacción, la definió como “la alegría que se siente con los logros después de haber luchado por ellos”, destacando que es necesario equilibrar lo que se desea con lo que se tiene.

Finalmente, habló del sentido como aquello que da dirección a la vida, invitando a reflexionar con dos preguntas imprescindibles: “¿por qué estoy vivo?” y “¿por qué daría mi vida?”.

(Cortesía)

Además, Brooks abordó las razones por las que algunas personas son más felices que otras, donde enfatizó que, además de las circunstancias y la genética, los hábitos juegan un papel determinante. En particular, destacó cuatro: tener fe o una filosofía de vida, cultivar amistades profundas, fortalecer la familia (a la que llamó “la escuela del amor”) y encontrar propósito en el trabajo.