Cinco años después de la pandemia de covid-19, que frenó economías enteras y provocó la muerte de millones de personas, los sistemas sanitarios del mundo volvieron a ponerse a prueba por una serie de brotes de enfermedades virales.
Aunque algunas de estas enfermedades son nuevas para el ser humano, la mayoría se trata de afecciones a las que el mundo se ha enfrentado con anterioridad, aunque algunas mutaciones o algunos cambios en las políticas públicas provocaron su crecimiento inusual.
Estas son algunas de las enfermedades que han mantenido al mundo al vilo en el último año.
El sarampión crece en Norteamérica
El sarampión, una enfermedad vírica sumamente contagiosa, hizo su aparición en Norteamérica con una fuerza no vista desde hace varias décadas.
No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en dos o tres semanas.
Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la vacunación contra esta enfermedad ha impedido 88 millones de muertes entre los años 2000 y 2024.
“A pesar del descenso de la mortalidad, los casos están aumentando en todo el mundo: se calcula que en 2024 hubo 11 millones de infecciones, casi 800,000 más que en 2019, antes de la pandemia”, indicó.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que en las Américas se registraron 12,318 casos de sarampión hasta octubre de 2025. Los países con más casos son Canadá, México y Estados Unidos.
México
México es el país con más casos y donde más muertes se han registrado en el año. En el informe de la Secretaría de Salud del 19 de diciembre se indica que, hasta esa fecha, el país había registrado 5,860 casos de la enfermedad. 24 personas han muerto por la enfermedad.
De acuerdo con la OPS, la mayoría de las muertes ocurrieron en personas indígenas de entre 1 y 54 años.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, 29 estados y 196 municipios tienen casos confirmados de sarampión. Chihuahua, con 4,473 casos confirmados y 21 defunciones, es el estado más afectado, pero en las últimas semanas, Chiapas es el estado donde se han presentado más brotes.
Canadá
Canadá, el segundo país con más casos, perdió su estatus como país libre de sarampión en noviembre, de acuerdo con la OPS. La decisión fue tomada después de detectar "la transmisión de la misma cepa del virus del sarampión en Canadá durante un periodo de más de un año", explicó el ministerio canadiense de Salud en un comunicado.
Hasta la semana del 7 al 13 de diciembre, Canadá había registrado 5,353 casos de sarampión, principalmente en las provincias de Ontario y Alberta. Dos recién nacidos, hijos de madres sin vacunar, fallecieron en el país a causa de la enfermedad.
El gobierno apuntó como raíz principal del problema a las "comunidades con baja tasa de vacunación”.
Samira Jeimy, de la Facultad de Medicina Schulich de la Universidad de Western, declaró a la AFP que Canadá perdió su estatus "porque la tasa de vacunación de dos dosis cayó por debajo del umbral del 95% necesario para detener la transmisión sostenida”.
Estados Unidos
Estados Unidos, hasta el 23 de diciembre, registró 2,012 casos de sarampión, de acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Es el mayor número de contagios en Estados Unidos desde 1992.
Tres personas fallecieron. La última muerte infantil por esta enfermedad en Estados Unidos se remontaba a 2003, tres años después de que se declarara oficialmente erradicado el sarampión gracias a la vacunación.
El secretario de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr., ha sido acusado de empeorar la situación por difundir información falsa sobre la vacuna contra el sarampión, paperas y rubeola (MMR), por ejemplo, cuando afirmó que es peligrosa y contiene restos de fetos.
La OMS publicó un análisis el 11 de diciembre que concluyó que no hay relación entre las vacunas y el autismo.
La influenza estacional crece a un ritmo inusual
La influenza H3N2, especialmente su subclado K, provocó un aumento prematuro de los casos de enfermedades respiratorias en países de Europa y Asia Pacífico, principalmente, en el último trimestre de 2025.
“Aunque la actividad global se mantiene dentro de los rangos estacionales esperados, en algunas regiones se han observado aumentos tempranos y una actividad más alta de lo habitual en esta época del año”, indica la OMS.
Países como Reino Unido y Japón experimentan récords de hospitalización por influenza. Las autoridades sanitarias británicas advirtieron la semana pasada que el pico de contagios aún no ha llegado.
La OMS señaló en una Alerta Epidemiológica publicada el 4 de diciembre que las temporadas de influenza marcadas por el virus H3N2 suelen asociarse con mayor gravedad, especialmente entre las personas mayores, sin embargo, no se ha documentado que el subclado K represente un cambio significativo en la gravedad clínica, en términos de hospitalización, ingresos a cuidados intensivos, o defunciones.
“Los virus de subclado K tienen varios cambios respecto de los virus A H3N2 relacionados. Los datos epidemiológicos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad, aunque este subclado marca una notable evolución en los virus de la influenza A(H3N2)”, dice la OMS.
El mpox deja de ser una emergencia sanitaria
La noticia positiva en la materia es que el mpox, que afecta principalmente a África, dejó de ser una urgencia de salud pública internacional debido a la caída del número de casos y muertes.
El mpox es una enfermedad causada por un virus de la misma familia que el de la viruela. Se caracteriza por lesiones cutáneas, como pústulas, fiebre y dolores musculares.
"Hace más de un año, declaré la emergencia de salud pública internacional por la propagación del mpox en África, siguiendo el consejo de un comité de emergencia", pero el 4 de septiembre este comité consideró que ya no era necesario y "acepté su opinión", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario general de la OMS, en una rueda de prensa.
Sin embargo, el jefe de la OMS advirtió que esto "no significa que la amenaza haya terminado, ni que nuestra respuesta vaya a detenerse”.
Identificada por primera vez en República Democrática del Congo en 1970, el mpox permaneció confinado durante mucho tiempo a una decena de países africanos.
Pero en 2022 comenzó a extenderse al resto del mundo, especialmente a países desarrollados donde el virus nunca había circulado.