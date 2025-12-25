Estas son algunas de las enfermedades que han mantenido al mundo al vilo en el último año.

El sarampión crece en Norteamérica

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que en las Américas se registraron 12,318 casos de sarampión hasta octubre de 2025. (FOTO: Sebastian Rocandio/REUTERS)

El sarampión, una enfermedad vírica sumamente contagiosa, hizo su aparición en Norteamérica con una fuerza no vista desde hace varias décadas.

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en dos o tres semanas.

Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la vacunación contra esta enfermedad ha impedido 88 millones de muertes entre los años 2000 y 2024.

“A pesar del descenso de la mortalidad, los casos están aumentando en todo el mundo: se calcula que en 2024 hubo 11 millones de infecciones, casi 800,000 más que en 2019, antes de la pandemia”, indicó.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que en las Américas se registraron 12,318 casos de sarampión hasta octubre de 2025. Los países con más casos son Canadá, México y Estados Unidos.

México

México es el país con más casos y donde más muertes se han registrado en el año. En el informe de la Secretaría de Salud del 19 de diciembre se indica que, hasta esa fecha, el país había registrado 5,860 casos de la enfermedad. 24 personas han muerto por la enfermedad.