Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Bespoke ad

Jorge Nikaido revoluciona el mundo de los aromas con Aromaria

Gracias a la guía del CEO mexicano, la firma ha prosperado más del 1000% en cuatro años y medio.
vie 14 noviembre 2025 11:45 AM
Presentado por: Aromaria
AROMARIA 1.jpg
Jorge Nikaido comparte el liderazgo en Aromaria con su hermano y su madre. (Cortesía)

A los 29 años, Jorge Nikaido L. no solo dirige una empresa: está reescribiendo las reglas de una industria. Al frente de Aromaria, ha liderado la transformación de una firma boutique de aromas en una marca con ambición global, presencia internacional y un crecimiento que desafía las estadísticas.

En menos de cinco años, Aromaria ha escalado más de 1,000%, convirtiéndose en un actor clave dentro del mundo del lujo contemporáneo. En un sector históricamente reservado para marcas centenarias y líderes veteranos, Nikaido representa una nueva generación de CEOs: ágiles, visionarios y con la capacidad de construir lo extraordinario desde cero.

Publicidad

Formación global, mentalidad de constructor

Con estudios en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Harvard, Jorge Nikaido forjó su criterio empresarial desde el cruce entre tecnología, estrategia y sensibilidad estética. Antes de tomar las riendas de Aromaria, trabajó en industrias de alta precisión como el e-commerce, la aeroespacial y las telecomunicaciones.

Su primera empresa la lanzó a los 18 años. A partir de entonces, ha perfeccionado un estilo de liderazgo poco común: combina pensamiento estructurado con intuición creativa y visión de largo plazo con ejecución quirúrgica.

Un desarrollo sin precedentes

Bajo su mando, Aromaria ha superado el 1,000% de crecimiento en apenas cuatro años y medio. ¿Cómo? Redefiniendo lo que significa hacer lujo en la actualidad.

En plena pandemia, mientras el retail colapsaba, apostó por abrir tiendas físicas diseñadas como experiencias inmersivas.

El resultado: más de nueve espacios en Palacio de Hierro y una tienda internacional en el Four Seasons de Miami que convirtieron al aroma en un vehículo de conexión emocional. Su enfoque rompió con lo tradicional: no vendía fragancias, creaba mundos sensoriales.

AROMARIA NIKAIDO.jpg
Jorge Nikaido busca crear espacios sensoriales en las tiendas físicas de Aromaria. (Cortesía)

Publicidad

Londres: el manifiesto global de una marca con alma mexicana

La visión global del directivo se materializó en invierno de 2024, cuando Aromaria abrió su flagship store en Regent Street, Londres, una de las avenidas más icónicas del glamour internacional. Con dicha apertura, se convirtió en la primera firma mexicana en instalarse en esta calle histórica.

Pero, para él, no se trata únicamente de ubicación. El establecimiento en Londres es una declaración: una marca latinoamericana puede competir, seducir y liderar en la principal línea del lujo mundial.

Aromaria llega a Regent Street con una propuesta curada al detalle: una experiencia multisensorial que mezcla diseño, arquitectura, storytelling y alma. “Esta tienda no es un punto de venta, es un statement”, afirmó Nikaido.

Una marca deseada por líderes globales

En paralelo al retail, la empresa ha construido un robusto modelo B2B, elaborando aromas identitarios para grupos como Palace Resorts, Grupo Brisas, Volkswagen y Four Seasons.

Además, ha colaborado con Netflix y Nespresso, al igual que con Deepak Chopra y el artista Amador Montes, entre otras personalidades, posicionándose como el aliado creativo ideal para firmas que buscan vivencias sensoriales únicas y memorables.

Aromaria ha dejado de ser una firma de aromas: hoy es una plataforma sensorial para marcas globales que entienden el poder de conectar desde el olfato.

Un equipo brillante y una visión compartida

Jorge Nikaido no camina solo. Parte de su fortaleza como CEO radica en su capacidad para construir equipos de élite. Destaca el liderazgo compartido con su hermano y su madre, fundadora de Aromaria, como una sinergia poderosa entre visión, experiencia y sensibilidad.

“Aromaria es el resultado de muchas voluntades alineadas. Lo que hemos logrado es colectivo, es el reflejo de un equipo que cree profundamente en lo que hacemos”, señaló.

Publicidad

El futuro del lujo huele distinto

Con planes de expansión en marcha para Europa, Medio Oriente, Asia y Estados Unidos, su propósito no es simplemente abrir locales: pretende establecer un nuevo estándar de marca global, una que no venda producto, sino que forme atmósferas, memorias y emociones.

“Aromaria será sinónimo de lujo sensorial. Queremos estar en las capitales más importantes del mundo, no solo para vender, sino para elevar la experiencia de lo invisible: aquello que se siente, se respira y queda para siempre”, expuso Nikaido.

El CEO que está cambiando las reglas del juego

En un entorno donde el liderazgo suele medirse en años de trayectoria, Jorge Nikaido demuestra que la claridad de visión, la ejecución implacable y la sensibilidad estética pueden vencer al tiempo. A los 29 años, ha logrado lo que pocas empresas alcanzan en décadas: crear desde Latinoamérica una marca deseada, global y disruptiva. Aromaria es el fruto de ese enfoque. Pero es solo el comienzo.

Tags

Perfumes Productos de belleza

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad