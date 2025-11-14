Jorge Nikaido revoluciona el mundo de los aromas con Aromaria

Londres: el manifiesto global de una marca con alma mexicana

La visión global del directivo se materializó en invierno de 2024, cuando Aromaria abrió su flagship store en Regent Street, Londres, una de las avenidas más icónicas del glamour internacional. Con dicha apertura, se convirtió en la primera firma mexicana en instalarse en esta calle histórica.

Pero, para él, no se trata únicamente de ubicación. El establecimiento en Londres es una declaración: una marca latinoamericana puede competir, seducir y liderar en la principal línea del lujo mundial.

Aromaria llega a Regent Street con una propuesta curada al detalle: una experiencia multisensorial que mezcla diseño, arquitectura, storytelling y alma. “Esta tienda no es un punto de venta, es un statement”, afirmó Nikaido.

Una marca deseada por líderes globales

En paralelo al retail, la empresa ha construido un robusto modelo B2B, elaborando aromas identitarios para grupos como Palace Resorts, Grupo Brisas, Volkswagen y Four Seasons.

Además, ha colaborado con Netflix y Nespresso, al igual que con Deepak Chopra y el artista Amador Montes, entre otras personalidades, posicionándose como el aliado creativo ideal para firmas que buscan vivencias sensoriales únicas y memorables.

Aromaria ha dejado de ser una firma de aromas: hoy es una plataforma sensorial para marcas globales que entienden el poder de conectar desde el olfato.

Un equipo brillante y una visión compartida

Jorge Nikaido no camina solo. Parte de su fortaleza como CEO radica en su capacidad para construir equipos de élite. Destaca el liderazgo compartido con su hermano y su madre, fundadora de Aromaria, como una sinergia poderosa entre visión, experiencia y sensibilidad.

“Aromaria es el resultado de muchas voluntades alineadas. Lo que hemos logrado es colectivo, es el reflejo de un equipo que cree profundamente en lo que hacemos”, señaló.