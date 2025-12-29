Publicidad

Finanzas Personales

¿Abren los bancos el 31 de diciembre y el 1 de enero?

Los clientes de las diferentes instituciones bancarias deberán tomar en cuenta los horarios establecidos para el último día de 2025 y el primero de 2026.
lun 29 diciembre 2025 05:41 PM
horarios-bancos-31-diciembre-1-enero.jpg
Los cajeros automáticos de las diferentes instituciones bancarias regularmente sí funcionan a pesar de que la sucursal no abra durante los días festivos. (Foto: Shutterstock)

Los clientes de alguna institución bancaria que busquen pagar, hacer depósitos, renovar seguros, aclaración de movimientos o algún otro trámite que requiera acudir en estos últimos días de 2025, deben tomar en cuenta los horarios establecidos en la época decembrina para que no los agarre desprevenidos.

Horario de los bancos el 31 de diciembre

Oficialmente, el 31 de diciembre no es día festivo, por lo que sí se labora. De acuerdo con el calendario de la CNBV, los bancos sí abren en este día. Ante ello, se recomienda prever operaciones en el banco y recuerda que hay transacciones que puedes resolver desde tu app.

BBVA y Banorte abrirán en su horario habitual, de 8:30 a 16:00 horas.

¿Abren los bancos el 1 de enero de 2026?

De acuerdo con lo establecido por la CNBV y que se publicó en el DOF, los días en los que no habrá bancos abiertos en 2026 quedan de la siguiente manera:

I. El 1 de enero

abren-los-bancos-este-miercoles-31-de-diciembre-.png
(Comisión Nacional Bancaria y de Valores)

A pesar de que no hay servicios en los bancos, los cajeros automáticos y la banca móvil sí ofrecen sus servicios a los clientes.

¿Qué se celebra el 1 de diciembre?

En la mayor parte del mundo se celebra el Año Nuevo con diversos festejos, ritos y fiestas. También hacen una lista con algunos de los propósitos para cumplir durante el año que arranca, muchas de éstas enfocados a retirar los malos hábitos.

En el ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo establece el 1 de enero de 2026 como día de descanso oficial, por lo que en caso de que se acuda a trabajar, tendrán derecho a recibir independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado, es decir, un salario triple.

