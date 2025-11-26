Publicidad

Latam Mobility México 2025 reunió a líderes en innovación y gestión de flotas

Este evento en la CDMX convocó a representantes del sector público y privado, para impulsar la descarbonización del transporte y la transformación de la movilidad y la sostenibilidad en la región.
mié 26 noviembre 2025 11:22 AM
El diálogo en el Latam Mobility México 2025 se orientó a generar soluciones concretas que posicionen a México y a América Latina a la vanguardia de la economía verde global. (Cortesía)

Latam Mobility es el punto de convergencia fundamental para todos los actores comprometidos con diseñar el futuro de la movilidad baja en emisiones, reuniendo a más de 1,500 asistentes, entre autoridades gubernamentales de primer nivel, CEOs, inversionistas y expertos internacionales.

Para la edición de 2025, el encuentro de esta comunidad líder en el impulso de la movilidad sostenible en la región se llevó a cabo el 13 y 14 de octubre de 2025, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

La agenda estuvo basada en los pilares esenciales de esta transición, con paneles de análisis y discusión centrados en la definición de políticas públicas y marcos regulatorios, la aceleración de la infraestructura de carga, la transformación de flotas corporativas, el impulso al transporte masivo y la reinvención sostenible de la logística y la cadena de suministro, entre otros.

Fleet Management & Charging Matchmaking Hub

Como parte integral del programa, se llevó a cabo el evento paralelo especializado Fleet Management & Charging Matchmaking Hub, un espacio que surgió para responder a la urgente necesidad de impulsar el avance hacia vehículos más eficientes, sostenibles y tecnológicamente avanzados.

Diseñado como un punto de encuentro para la conexión estratégica, el hub también facilitó el networking profesional entre gestores de flotas, fabricantes, proveedores de tecnología y entidades financieras.

Los participantes atendieron presentaciones técnicas sobre electrificación, telemetría avanzada y modelos de financiamiento de más de 120 oradores, maximizando las oportunidades de colaboración para proyectos de digitalización y expansión en un mercado mexicano que cambia rápidamente.

Latam Mobility México 2025 se posiciona como el punto de encuentro regional de la transición energética y la movilidad sostenible. (Cortesía)

Climate Economy Forum: la visión de la sostenibilidad

Paralelamente, el 14 de octubre se celebró el Climate Economy Forum México 2025 (CEF25), organizado por Latam Green, que exploró los desafíos y oportunidades macroeconómicas de la descarbonización y el desarrollo sostenible en el país y la región.

Asimismo, se abordaron las intersecciones críticas entre el clima, las finanzas y la sociedad, con ejes temáticos que incluyeron el liderazgo empresarial, la transformación de la matriz energética, la economía circular y la seguridad hídrica.

Con la presencia de cerca de 500 delegados de alto nivel, el CEF25 se consolidó como una plataforma indispensable para alinear estrategias público-privadas y canalizar las inversiones para cerrar la brecha financiera climática, estimada en 150,000 millones de pesos para cumplir las metas nacionales al 2030.

El futuro, hoy

Los dos encuentros simultáneos de relevancia internacional subrayaron el papel preponderante de México en la agenda regional.

Con un mercado de vehículos eléctricos en crecimiento, un objetivo nacional de reducción de emisiones del 35% para 2030 y una inversión que supera los 6,500 millones de dólares anuales en energías renovables, el país se presenta como un laboratorio vivo de oportunidades.

Por ello, el Latam Mobility México 2025 es una declaración de intenciones y una llamada a la acción colectiva para construir, desde la capital mexicana, un futuro del transporte más limpio, inteligente y conectado para todos los latinoamericanos.

