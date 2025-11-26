Latam Mobility México 2025 reunió a líderes en innovación y gestión de flotas

La agenda estuvo basada en los pilares esenciales de esta transición, con paneles de análisis y discusión centrados en la definición de políticas públicas y marcos regulatorios, la aceleración de la infraestructura de carga, la transformación de flotas corporativas, el impulso al transporte masivo y la reinvención sostenible de la logística y la cadena de suministro, entre otros.

Fleet Management & Charging Matchmaking Hub

Como parte integral del programa, se llevó a cabo el evento paralelo especializado Fleet Management & Charging Matchmaking Hub, un espacio que surgió para responder a la urgente necesidad de impulsar el avance hacia vehículos más eficientes, sostenibles y tecnológicamente avanzados.

Diseñado como un punto de encuentro para la conexión estratégica, el hub también facilitó el networking profesional entre gestores de flotas, fabricantes, proveedores de tecnología y entidades financieras.

Los participantes atendieron presentaciones técnicas sobre electrificación, telemetría avanzada y modelos de financiamiento de más de 120 oradores, maximizando las oportunidades de colaboración para proyectos de digitalización y expansión en un mercado mexicano que cambia rápidamente.

Latam Mobility México 2025 se posiciona como el punto de encuentro regional de la transición energética y la movilidad sostenible. (Cortesía)

Climate Economy Forum: la visión de la sostenibilidad

Paralelamente, el 14 de octubre se celebró el Climate Economy Forum México 2025 (CEF25), organizado por Latam Green, que exploró los desafíos y oportunidades macroeconómicas de la descarbonización y el desarrollo sostenible en el país y la región.