Los pronósticos del grupo financiero apuntan a que la inflación terminará 2026 en 4.2%, con lo cual se cumplirían 6 años fuera del objetivo del Banco de México. Lo más preocupante, señaló el economista, es que la inflación subyacente apunta a cerrar en 4.4%.

"La inflación para Banxico siempre converge a 3% en un cierto número de trimestres y siempre falla y siempre se traslada hacia adelante o se pospone la convergencia de la inflación", sentenció Ernesto Revilla.

El inicio de 2026 también plantea retos, con un choque de una sola vez derivado de los aumentos en el IEPS, los aranceles a importaciones de países sin tratado comercial y aumento del salario mínimo. Revilla explicó que los aumentos recientes al salario mínimo pueden trasladarse en mayor medida este año a la inflación, dado el alcance a un mayor número de trabajadores.

Además, apuntó que el Banco de México ha tenido que ajustar de manera consecutiva sus expectativas de convergencia de la inflación al objetivo de 3% (+/- 1 punto porcentual), lo cual es interpretado como un problema de comunicación que mina la confianza en los pronósticos del banco central. Asimismo, alertó que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo están altas.

"Me parece una mala noticia que los pronósticos del Banco Central ya no tendrán mucho poder predictivo, que el mercado no los no los respete tanto", añadió el experto.

Carlos Capistrán, economista en Jefe para América Latina y Canadá de Bank of América, también coincidió en los problemas de Banxico para contener la inflación dentro del rango objetivo. Y apuntó que la persistencia de la elevada inflación en servicios puede estar vinculada a los aumentos a los salarios sin una contraparte de aumento en la productividad.

Bank of America espera cuatro recortes más a la tasa de interés por parte del Banco de México a lo largo del año, con lo cual el 2026 cerraría con una tasa de 6%.

Al cierre de 2025, la inflación se desaceleró por debajo de las expectativas de mercado, a 3.7% anual, no obstante, el índice subyacente se aceleró 4.33%, con aumentos en mercancías y persistencia de alta inflación en servicios. La inflación subyacente es considerada el mejor parámetro para las expectativas de los precios en el mediano y largo plazo. Se espera que el Banco de México reinicie sus recortes en mayo, tras la cautela derivada por los aumentos de impuestos en el primer trimestre.