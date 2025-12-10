Grupo CICE amplía la capacidad operativa en el Puerto de Veracruz

La puesta en marcha de esta infraestructura aumenta la capacidad del Puerto de Veracruz para gestionar mayores volúmenes de carga y mejorar la articulación de los flujos logísticos, lo que refuerza su relevancia como nodo estratégico del comercio exterior nacional e internacional.

En congruencia con su visión de crecimiento continuo, Grupo CICE incorporará próximamente nuevas grúas polivalentes sobre rieles, que se sumarán a las unidades sobre neumáticos actualmente en operación.

Esta modernización robustecerá la atención de buques y la prestación de servicios portuarios, contribuyendo al posicionamiento del Grupo en el sector y al impulso del desarrollo económico y comercial del país.

Los avances logrados en esta etapa se respaldan por dos reconocimientos clave: el premio “Port Financing of the Year” de Latin Finance, por la estructuración financiera de la Terminal; y el premio “Mejor Obra del Año 2025 en Ingeniería”, otorgado por Grupo Expansión a CIMESA por la construcción del muelle de la Terminal. Estos logros refuerzan la capacidad de Grupo CICE para impulsar infraestructura estratégica que fortalece la competitividad logística del país.

Grupo CICE es un conjunto de empresas mexicanas dedicadas a la prestación de servicios portuarios, logísticos y de transporte terrestre. Fundada por 116 accionistas mexicanos, la organización tiene experiencia como agentes aduanales, agentes navieros y en el sector de transporte, lo cual le permitió sentar las bases para la formación del grupo en Veracruz, en 1991.