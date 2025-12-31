Cómo Mercado Libre pasó de un garage en Argentina a ser la empresa más valiosa de Latinoamérica

Sean Summers, vicepresidente ejecutivo de Mercado Libre a nivel global, señala que una de las claves para mantenerse en estos años ha sido la diversificación del negocio. Esto tanto en el capital humano que tiene la compañía, así como en la variedad de productos que oferta.

“Hemos pasado de ser solo un e-commerce a incorporar pagos, crédito, publicidad y hasta películas, pero también hemos hecho inversiones en logística, investigación y desarrollo de productos”, precisó Summers, durante un evento donde varios de los líderes de las distintas divisiones se encontraban y provenían de distintos países, como Argentina, México, Colombia, Italia o Venezuela.

Cómo surgió Mercado Libre

Mercado Libre fue fundada en 1999 en Buenos Aires, Argentina, por Marcos Galperín, un joven emprendedor que estaba estudiando un MBA en la Universidad de Stanford. Inspirado por el éxito de eBay en los Estados Unidos, Galperin decidió crear una plataforma similar que permitiera la compra y venta de productos en América Latina, una región donde el comercio electrónico todavía estaba en sus inicios.

Y como algunas otras tecnológicas, la marca nació en un garaje en Argentina, con 1,000 productos a la venta, incluyendo los palos de golf de Galperín.

En sus primeros años, la plataforma funcionaba principalmente como un sitio de subastas en línea, conectando a compradores y vendedores. Después extendió sus operaciones a otros países de la región, incluyendo Brasil, México, y Venezuela. Este enfoque en múltiples mercados latinoamericanos le permitió ganar tracción y una presencia fuerte en varios países desde sus inicios.

“Cuando llegué a la compañía muchos cuestionaron mi decisión por tratarse de una plataforma que vendía cosas usadas y que aún estaba en un proceso de consolidación de otros negocios que hoy son parte fundamental de la compañía, como es el caso de Mercado Pago”, comparte Summers.