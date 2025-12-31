Cómo Mercado Libre pasó de un garage en Argentina a ser la empresa más valiosa de Latinoamérica

La historia de Mercado Libre es un ejemplo de cómo una empresa puede adaptarse y evolucionar para liderar un sector tan dinámico como el comercio electrónico, pero también de cómo la diversidad ayuda a las grandes tecnológicas a tener varias divisiones exitosas.
Ahora, la empresa entra a una nueva etapa en su gobierno corporativo: tras 26 años al frente de la compañía, su fundador Marcos Galperin anunció que dejará el cargo de CEO para pasar a la posición de presidente ejecutivo, en una transición ordenada que busca mantener el foco en la estrategia, la cultura y la innovación de la empresa. A partir del 1 de enero de 2026, el liderazgo operativo quedará en manos de Ariel Szarfsztejn, actual responsable del negocio de commerce, quien será el nuevo CEO global con el mandato de sostener el crecimiento del e‑commerce y de Mercado Pago sin alterar el modelo de negocio que ha convertido a la firma en la empresa más valiosa de América Latina.
La firma ha logrado no solo dominar el e-commerce, sino también crear un ecosistema integral que incluye pagos, logística, créditos, e incluso una oferta de streaming. Con equipos en todo el mundo, incluyendo uno enfocado en innovación en China, Mercado Libre vale alrededor de 102,000 millones de dólares hacia finales de 2025, lo que la mantiene como la empresa más valiosa de América Latina y supone un crecimiento de más de 60% en su valuación frente a finales de 2023.