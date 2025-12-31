Publicidad

Tecnología

Cómo Mercado Libre pasó de un garage en Argentina a ser la empresa más valiosa de Latinoamérica

América Latina tiene varios casos de éxito en sus empresas, entre ellas Mercado Libre, una firma que ha logrado consolidarse en el mercado.
mié 31 diciembre 2025 02:32 PM
La empresa busca además sumar más fuerza laboral y llegar hasta 35,000 colaboradores a finales de 2025. (Foto: Mercado Libre)

La historia de Mercado Libre es un ejemplo de cómo una empresa puede adaptarse y evolucionar para liderar un sector tan dinámico como el comercio electrónico, pero también de cómo la diversidad ayuda a las grandes tecnológicas a tener varias divisiones exitosas.

Ahora, la empresa entra a una nueva etapa en su gobierno corporativo: tras 26 años al frente de la compañía, su fundador Marcos Galperin anunció que dejará el cargo de CEO para pasar a la posición de presidente ejecutivo, en una transición ordenada que busca mantener el foco en la estrategia, la cultura y la innovación de la empresa. A partir del 1 de enero de 2026, el liderazgo operativo quedará en manos de Ariel Szarfsztejn, actual responsable del negocio de commerce, quien será el nuevo CEO global con el mandato de sostener el crecimiento del e‑commerce y de Mercado Pago sin alterar el modelo de negocio que ha convertido a la firma en la empresa más valiosa de América Latina.

La firma ha logrado no solo dominar el e-commerce, sino también crear un ecosistema integral que incluye pagos, logística, créditos, e incluso una oferta de streaming. Con equipos en todo el mundo, incluyendo uno enfocado en innovación en China, Mercado Libre vale alrededor de 102,000 millones de dólares hacia finales de 2025, lo que la mantiene como la empresa más valiosa de América Latina y supone un crecimiento de más de 60% en su valuación frente a finales de 2023.

Sean Summers, vicepresidente ejecutivo de Mercado Libre a nivel global, señala que una de las claves para mantenerse en estos años ha sido la diversificación del negocio. Esto tanto en el capital humano que tiene la compañía, así como en la variedad de productos que oferta.

“Hemos pasado de ser solo un e-commerce a incorporar pagos, crédito, publicidad y hasta películas, pero también hemos hecho inversiones en logística, investigación y desarrollo de productos”, precisó Summers, durante un evento donde varios de los líderes de las distintas divisiones se encontraban y provenían de distintos países, como Argentina, México, Colombia, Italia o Venezuela.

Cómo surgió Mercado Libre

Mercado Libre fue fundada en 1999 en Buenos Aires, Argentina, por Marcos Galperín, un joven emprendedor que estaba estudiando un MBA en la Universidad de Stanford. Inspirado por el éxito de eBay en los Estados Unidos, Galperin decidió crear una plataforma similar que permitiera la compra y venta de productos en América Latina, una región donde el comercio electrónico todavía estaba en sus inicios.

Y como algunas otras tecnológicas, la marca nació en un garaje en Argentina, con 1,000 productos a la venta, incluyendo los palos de golf de Galperín.

En sus primeros años, la plataforma funcionaba principalmente como un sitio de subastas en línea, conectando a compradores y vendedores. Después extendió sus operaciones a otros países de la región, incluyendo Brasil, México, y Venezuela. Este enfoque en múltiples mercados latinoamericanos le permitió ganar tracción y una presencia fuerte en varios países desde sus inicios.

“Cuando llegué a la compañía muchos cuestionaron mi decisión por tratarse de una plataforma que vendía cosas usadas y que aún estaba en un proceso de consolidación de otros negocios que hoy son parte fundamental de la compañía, como es el caso de Mercado Pago”, comparte Summers.

En 2001, Mercado Libre obtuvo el respaldo de eBay, que compró una participación minoritaria en la empresa, fortaleciendo su credibilidad en la región y dándole acceso a la tecnología y experiencia de un gigante del comercio electrónico.

Hacia 2007, la firma hizo su oferta pública inicial (IPO) en la bolsa NASDAQ, convirtiéndose en la primera empresa latinoamericana de comercio electrónico en cotizar en el mercado estadounidense. Este movimiento fue clave para el crecimiento financiero de la empresa, permitiéndole invertir en infraestructura y expandir sus servicios, gracias a los 289 millones de dólares que captó.

Durante este período, la compañía dejó de enfocarse exclusivamente en subastas y comenzó a diversificar su modelo hacia un marketplace donde los vendedores podían ofrecer productos a precio fijo, similar a Amazon.

En estos años, Mercado Libre también lanzó Mercado Pago (2004), su plataforma de pagos en línea, que comenzó como una herramienta para facilitar transacciones dentro del marketplace, pero que eventualmente se convirtió en uno de los pilares del ecosistema de la empresa.

“Ahora tenemos la división amarilla y la división azul, que son igual de relevantes e importantes para nosotros y que han logrado crecer a lo largo de los últimos años, generando una plataforma de gestión de pagos de servicios, pero también de accesos a contenidos de entretenimiento y a la compra-venta de productos”, indicó el vicepresidente ejecutivo de Mercado Libre.

En 2019, el valor de mercado de la compañía superó los 30,000 millones de dólares, lo que la convirtió en la empresa más valiosa de América Latina. Este crecimiento fue impulsado, en parte, por la expansión de su ecosistema fintech a través de Mercado Crédito, que ofrece préstamos a pequeñas y medianas empresas y usuarios de su plataforma.

Tras la pandemia de covid-19, el e-commerce creció exponencialmente en la región y para 2021, la compañía alcanzó un nuevo hito al convertirse en la empresa tecnológica más valiosa de América Latina, superando a gigantes locales de otros sectores, como el petróleo y los bancos.

