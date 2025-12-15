Hospitales MAC amplía la infraestructura médica en México

Las especialidades con mayor presencia en estos espacios incluyen cardiología, neurocirugía, ortopedia y trauma, urología y cirugía general, reflejo de la alta demanda de atención especializada en las regiones donde Hospitales MAC tiene presencia. Cabe mencionar que la oferta inmobiliaria no está disponible en los 25 hospitales, sino únicamente en aquellas unidades con disponibilidad activa, conforme al inventario vigente.

A nivel global, el sector inmobiliario médico ha mostrado un crecimiento sostenido impulsado por la demanda de infraestructura hospitalaria moderna, el envejecimiento poblacional y la transición hacia modelos de salud preventiva. En este contexto, los consultorios dentro de hospitales se han consolidado como activos altamente valorados por su ubicación estratégica, accesibilidad y capacidad de ofrecer servicios integrados.

“Para muchos médicos, invertir en un consultorio dentro de un hospital representa un paso decisivo para impulsar su práctica profesional y consolidar una relación más cercana con sus pacientes. Nuestro objetivo es ofrecer espacios seguros, funcionales y estratégicamente ubicados para que puedan enfocarse en lo más importante: brindar una atención humana, oportuna y de alta calidad respaldada por la excelencia que distingue a Hospitales MAC”, afirmó Álvaro Nieto, director de Expansión de Hospitales MAC.

De acuerdo con estimaciones de la consultora Grand View Research, se prevé que el mercado de edificios de consultorios médicos en México alcance ingresos proyectados de 221.9 millones de dólares para 2030. Bajo este contexto, Hospitales MAC, reafirma su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura médica en el país, impulsar el acceso a servicios de salud preventiva y brindar nuevas oportunidades de inversión para la comunidad médica en ambientes diseñados para su crecimiento profesional.

Así mismo, este trabajo refuerza su posición como una de las cadenas hospitalarias privadas más relevantes del país, con 25 unidades en operación de las cuales más del 90% fueron recientemente reconocidas por la revista Expansión y Funsalud dentro del Ranking de “Los Mejores Hospitales Privados de México 2025”.