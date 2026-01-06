¿Quiénes son Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, los ejecutivos que compraron acciones a Azcárraga?

A través de un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, se informó que Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega adquirieron, por partes iguales, el 49.6% de las acciones de Azcárraga, equivalentes al 46.7% del total en circulación.

Con esta operación, la participación del también presidente del Club América se reducirá a aproximadamente 23.5%, un cambio relevante considerando que la compañía fue fundada por su abuelo y consolidada por su padre.

Gómez Martínez y De Angoitia Noriega no son cualquier personaje dentro de Grupo Televisa: ambos han estado al frente de la empresa desde que Azcárraga Jean dejó la presidencia ejecutiva para colaborar en una nueva investigación vinculada al caso FIFA Gate en octubre de 2024. Te contamos quiénes son:

Emilio Azcárraga Jean vendió casi la mitad de sus acciones en Grupo Televisa (Medios y Media/Getty Images)

¿Quién es Bernardo Gómez Martínez?

Nacido el 24 de julio de 1967 en la Ciudad de México, Bernardo Gómez Martínez es co-presidente ejecutivo de Grupo Televisa junto con Alfonso de Angoitia Noriega. Desde su ingreso a la empresa en 1998, ha liderado la transformación, diversificación y expansión del consorcio mediático más influyente de habla hispana, según se lee en su perfil en línea .

Gómez ha dirigido Noticieros Televisa, definiendo su línea editorial y asegurando que la compañía mantenga su papel como referente nacional en noticias. Además, actúa como principal enlace entre Televisa y los distintos niveles de gobierno, partidos políticos y actores institucionales, consolidando la influencia y estabilidad del grupo en un entorno político cambiante.

Su liderazgo también abarca la producción cultural, con proyectos como el documental Hecho en México, y la presencia internacional, como miembro del Consejo de Administración de Univision Communications, reforzando la convergencia mediática entre México y Estados Unidos.

Gómez Martínez, co-presidente ejecutivo, lidera la transformación, diversificación y expansión de Televisa (Televisa)

¿Quién es Alfonso de Angoitia Noriega?

Alfonso de Angoitia Noriega es co-presidente ejecutivo de Grupo Televisa junto con Bernardo Gómez Martínez. Desde su ingreso en 1997, ha ocupado cargos clave en el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo, participando en la expansión internacional y diversificación del grupo.

Junto con Gómez, ha liderado la empresa durante la transformación tecnológica y los cambios en los hábitos de consumo de medios. Su gestión ha sido determinante en el desarrollo de contenido digital y en la formación de alianzas estratégicas que consolidan la presencia de Televisa a nivel global.

De acuerdo con su perfil en línea , Angoitia preside TelevisaUnivision y forma parte de los Consejos de Grupo Financiero Banorte, FEMSA y de Liberty Global para América Latina y el Caribe. Además, impulsa proyectos filantrópicos como presidente del Patronato de Fundación Kardias y colaborador de la Fundación Mexicana para la Salud y la Fundación UNAM.

Alfonso de Angoitia, co-presidente ejecutivo, lidera la expansión internacional y el desarrollo de contenido y alianzas estratégicas.

¿Por qué Azcárraga Jean ha cedido espacio en Televisa?

En octubre de 2024, Emilio Azcárraga Jean dejó la presidencia ejecutiva de Televisa para colaborar con una nueva investigación del caso FIFA Gate, reactivada por el Departamento de Justicia de EU. Aunque en 2023 la empresa había pagado 95 millones de dólares para cerrar el caso, la pesquisa se retomó justo antes del Mundial de 2026.

Su salida buscaba proteger los derechos de transmisión del torneo y evitar posibles conflictos de interés, al apartarse formalmente de la gestión diaria.

Ahora, Azcárraga Jean vendió casi la mitad de sus acciones en Televisa —reduciendo su participación de 46.7% a aproximadamente 23.5%—, cediendo el control de voto a los copresidentes Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, quienes ahora podrán dirigir la empresa, nombrar y destituir miembros del Consejo de Administración.

La operación, además, está sujeta al análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, y contempla derechos de preferencia que podrían permitir a los copresidentes comprar más acciones en el futuro.

En pocas palabras, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia son quienes oficialmente dirigen la empresa. Aunque mantienen una relación cercana con Azcárraga Jean, su participación accionaria los consolida como los principales tomadores de decisiones.