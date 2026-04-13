MAGTEX se perfila para ser una potencia textil global

MAGTEX sigue afianzando su posición en la industria textil mediante un esquema de distribuidores. Esta hoja de ruta le permite aumentar sus operaciones, respaldadas por la solidez de un sistema que ya conoce el éxito.
La compañía inició como un proyecto en la Universidad de Cornell, en Nueva York, en 2012 y hoy da pasos firmes como fabricante de prendas diseñadas para la personalización corporativa.
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En México opera puntos de venta estratégicos en Nuevo León, incluyendo Mitras Centro, Nogalar y el Centro de Monterrey, además de una red de distribución con cobertura nacional que ha sido clave para su posicionamiento en el mercado textil.
Esta base se complementa con su centro de negocios en Houston, Texas, donde atiende al mercado de Estados Unidos de América. Y con una perspectiva de largo plazo, MAGTEX ya tiene la mira puesta en Europa. El punto de partida será España; a ello se sumará la apertura de una oficina de operaciones en Shanghái, China.
En palabras de Mauricio Arechavaleta, su fundador, la internacionalización la entienden como un proceso, no como un destino. Por eso crecen con método, disciplina y visión.
“Nuestro modelo de distribuidores ha sido clave para escalar operaciones sin perder consistencia ni eficiencia operativa. Cada nuevo mercado se integra bajo estándares previamente validados, asegurando replicabilidad y control”, expresó el ejecutivo.
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Un portafolio diseñado para empresas con identidad
A diferencia de sus competidores, explicó Arechavaleta, la evolución de MAGTEX respondió a un diseño deliberado y no a la inercia del mercado. Durante más de una década, la compañía transformó su metodología en un ecosistema textil de manufactura propia.
El resultado fue un control riguroso sobre los costos, la calidad y los tiempos de entrega, convirtiendo la trazabilidad completa de su cadena productiva en una ventaja de cara a las exigencias globales.
Así, su portafolio se especializa en el reflejo del profesionalismo y la identidad visual de las organizaciones, a través de playeras, polos, camisas, blusas y prendas de protección, como chamarras y chalecos. También, esta oferta ha destacado por ser diversa e inclusiva, con tallas desde XS hasta la 7XL.
Con una trayectoria de más de una década, y en palabras de Mauricio Arechavaleta, más que expandirse, “MAGTEX está construyendo una plataforma global. Y este apenas es el siguiente capítulo”.