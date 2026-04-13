MAGTEX se perfila para ser una potencia textil global

En México opera puntos de venta estratégicos en Nuevo León, incluyendo Mitras Centro, Nogalar y el Centro de Monterrey, además de una red de distribución con cobertura nacional que ha sido clave para su posicionamiento en el mercado textil.

Esta base se complementa con su centro de negocios en Houston, Texas, donde atiende al mercado de Estados Unidos de América. Y con una perspectiva de largo plazo, MAGTEX ya tiene la mira puesta en Europa. El punto de partida será España; a ello se sumará la apertura de una oficina de operaciones en Shanghái, China.

En palabras de Mauricio Arechavaleta, su fundador, la internacionalización la entienden como un proceso, no como un destino. Por eso crecen con método, disciplina y visión.

“Nuestro modelo de distribuidores ha sido clave para escalar operaciones sin perder consistencia ni eficiencia operativa. Cada nuevo mercado se integra bajo estándares previamente validados, asegurando replicabilidad y control”, expresó el ejecutivo.