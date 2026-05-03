¿Qué es el hantavirus, la enfermedad que causa una epidemia en un crucero?

"Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública", agregó.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un gran grupo de virus, que se transportan en roedores y animales insectívoros en todo el mundo, y que pueden causar la enfermedad en personas que se convierten en huéspedes accidentales.

¿Cómo se transmite?

“Las personas contraen hantavirus a través del contacto con roedores como ratas y ratones, especialmente cuando se exponen a su orina, excrementos y saliva”, indican los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en su sitio web.

Existen numerosos tipos de hantavirus. De acuerdo con la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), "solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra".

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los hantavirus causan dos síndromes. Los virus que se encuentran en el hemisferio occidental pueden causar un síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

“La fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS) es un grupo de enfermedades clínicamente similares causadas por los hantavirus que se encuentran principalmente en Europa y Asia”, señalan los CDC.

Síndrome pulmonar por hantavirus

El síndrome por hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente mortal. El 38 % de las personas que presentan síntomas respiratorios podrían morir a causa de la enfermedad. Los síntomas comienzan a aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado.

Los primeros síntomas incluyen:

• fatiga

• fiebre

• dolor muscular, en especial en grupos de músculos grandes, como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros

Cerca de la mitad de todos los pacientes con la enfermedad también tienen:

• dolores de cabeza

• mareos

• escalofríos

• problemas abdominales, como náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal