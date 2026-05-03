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¿Qué es el hantavirus, la enfermedad que causa una epidemia en un crucero?

Por lo menos tres pacientes han fallecido con relación a un foco de infección de este virus transmitido a través de los roedores.
dom 03 mayo 2026 02:24 PM
Esta imagen aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius estacionario en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026.
Un brote de "enfermedad respiratoria aguda grave" a bordo de un crucero en el Atlántico ha dejado dos personas muertas y una tercera en cuidados intensivos en Johannesburgo, dijo el ministerio de salud de Sudáfrica a la AFP el 3 de mayo de 2026. (FOTO: AFP)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertos relacionados con un posible foco de infección por hantavirus, que se transmiten a través de los roedores, en un barco de crucero en el Atlántico.

"La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica", indicó la organización a la AFP.

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"Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública", agregó.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un gran grupo de virus, que se transportan en roedores y animales insectívoros en todo el mundo, y que pueden causar la enfermedad en personas que se convierten en huéspedes accidentales.

¿Cómo se transmite?

“Las personas contraen hantavirus a través del contacto con roedores como ratas y ratones, especialmente cuando se exponen a su orina, excrementos y saliva”, indican los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en su sitio web.

Existen numerosos tipos de hantavirus. De acuerdo con la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), "solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra".

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los hantavirus causan dos síndromes. Los virus que se encuentran en el hemisferio occidental pueden causar un síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

“La fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS) es un grupo de enfermedades clínicamente similares causadas por los hantavirus que se encuentran principalmente en Europa y Asia”, señalan los CDC.

Síndrome pulmonar por hantavirus

El síndrome por hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente mortal. El 38 % de las personas que presentan síntomas respiratorios podrían morir a causa de la enfermedad. Los síntomas comienzan a aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado.

Los primeros síntomas incluyen:

• fatiga
• fiebre
• dolor muscular, en especial en grupos de músculos grandes, como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros

Cerca de la mitad de todos los pacientes con la enfermedad también tienen:

• dolores de cabeza
• mareos
• escalofríos
• problemas abdominales, como náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal

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Cuatro a diez días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los últimos síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus, que incluyen tos y dificultad para respirar. Algunos pacientes pueden sentir presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido.

Fiebre hemorrágica con síndrome renal

Los síntomas de la fiebre hemorrágica con síndrome renal aparecen generalmente de 1 a 2 semanas después de la exposición. En casos raros, podrían demorar hasta 8 semanas en aparecer. Los síntomas iniciales empiezan de repente e incluyen:

• dolores de cabeza intensos
• dolor en la espalda y el abdomen
• fiebre/escalofríos
• náuseas
• visión borrosa
• Las personas pueden tener enrojecimiento de la cara, inflamación o enrojecimiento de los ojos, o un sarpullido.

Los síntomas posteriores pueden incluir:

• presión arterial baja
• falta de flujo sanguíneo (shock agudo)
• hemorragia interna (pérdida vascular)
• insuficiencia renal aguda, lo que puede causar una sobrecarga grave de líquido

¿Qué sabemos del MV Hondius, el crucero del brote?

El foco se declaró a bordo del crucero MV Hondius, que figura como crucero polar en los portales de varias agencias de viajes.

Está operado por una empresa con sede en los Países Bajos, Oceanwide Expeditions.

Uno de los cruceros ofrece un itinerario que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas de Georgia del Sur y Santa Elena.

De acuerdo a varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.

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Enfermedades virales SudÁfrica

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