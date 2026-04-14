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El arte de cuestionar lo imposible en el entorno empresarial

Al participar en eventos corporativos, Víctor Castañeda utiliza el mentalismo para ayudar a convertir la capacidad de asombro de los líderes y sus equipos en innovación.
mar 14 abril 2026 04:47 PM
Presentado por: IMAGIC GROUP
Víctor Castañeda, mentalista y conferencista.
Como mentalista y conferencista, Víctor Castañeda lleva a la audiencia a cuestionar lo que parece imposible de resolver y a explorar nuevas rutas de crecimiento. (Odette Villarreal)

En los negocios también existe la magia y Víctor Castañeda, mentalista y conferencista, la encuentra en las preguntas que ha planteado, durante casi dos décadas, a directivos de compañías globales. ¿Su herramienta? La capacidad de descifrar lo que ocurre en la mente de quienes toman las decisiones.

Conocido como The Mind Reader, ha trabajado con 100 de las empresas que forman parte de la lista Fortune 500 y posee una trayectoria que supera el millón de espectadores en vivo.

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Aunque detrás de este éxito global existe una raíz que explica sus habilidades: una manera distinta de observar la realidad desde que era niño.

"Yo no veía magia, veía posibilidad. Mientras otros observaban un truco, yo veía una pregunta: ¿cómo es que mi mente puede creer algo que no es real?", recordó en entrevista.

Desde muy joven entendió que el asombro era una puerta: el acto que dura segundos es capaz de convertirse en el cambio de perspectiva que perdura. Lo que distingue a Castañeda en su faceta como mentalista es posible notarlo en los primeros minutos de sus conferencias.

En sus manos hay evidencia de que la mente puede ser guiada hacia otro lugar y, para el entorno corporativo, sus dinámicas ayudan a romper con la creencia de que un equipo ha alcanzado su máximo potencial.

Víctor identificó esta creencia como una barrera para la exploración y el cuestionamiento que conducen a innovar.

Al trabajar con líderes y sus colaboradores, presentándoles situaciones que parecen imposibles para luego descifrarlas, su labor es demostrar que el desempeño actual lo condicionan techos mentales que pueden romperse.

"No suena limitante, pero lo es. La mente no es un tema soft, es el sistema operativo de todo lo demás". El problema casi nunca es la estrategia, es ejecutarla desde una mentalidad que dejó de cuestionarse”, explicó.

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Víctor Castañeda, mentalista y conferencista
Víctor Castañeda obtuvo un Premio Metro en la categoría de “Mejor Proyecto Teatral Digital en Vivo”, otorgado por la Academia Metropolitana de Teatro. (Cortesía)

A diferencia de una conferencia tradicional, sus intervenciones en eventos empresariales están diseñadas para despertar la inspiración en los equipos de trabajo mediante el asombro; incluso para quienes consideran que “ya lo han visto todo”.

Para él, el valor del mentalismo es aportar claridad para pensar con precisión.

La destreza de ver lo invisible

Víctor Castañeda también es autor de “Siempre posible, nunca imposible”, el bestseller de Amazon con prólogo de Arturo Elias Ayub.

En sus páginas se percibe la misma convicción que en el escenario, donde dudar no es un problema, sino el camino para llegar a una conclusión.

"El verdadero aprendizaje no fue técnico, fue interno. Entender que el error no es el problema... el problema es la interpretación que haces de él. La persona más difícil de sorprender es la que más lo necesita”, concluyó el mentalista, pero su trabajo dista de solo sorprender; su talento es demostrar que aún hay mucho por ver.

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Empresas Liderazgo Innovación

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