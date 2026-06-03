La edición 2026 de 'Las 500 empresas más importantes de México', elaborada por Expansión, permite identificar a las 10 de mayor peso en la economía. Se trata de compañías que destacan por su nivel de ventas, la generación de empleos y su relevancia dentro del tejido productivo del país.

Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa con mayores ingresos del ranking que reúne tanto a actores del sector privado, como América Móvil, Walmart de México y FEMSA; como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresa productiva del Estado o el Infonavit, entre otras.

En conjunto, estas 10 compañías registraron ventas por poco más de 7.5 billones de pesos durante 2025, lo que representa el 28.6% del total de 'Las 500' y, a su vez, una cifra que dimensiona su peso en la economía nacional y explica su presencia en la parte más alta del ranking.