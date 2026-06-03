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‘Las 500 empresas más importantes de México’ 2026: el top 10

El ranking de 'Las 500' coloca a Pemex en la cima por ingresos, aunque su posición contrasta con su alta deuda y pérdidas en un caso único dentro del panorama empresarial de México.
mié 03 junio 2026 05:50 AM
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Las 500 empresas
El top 10 concentra a las empresas de mayor peso económico del país, dominadas por sectores como energía, comercio y telecomunicaciones. (Expansión)

La edición 2026 de 'Las 500 empresas más importantes de México', elaborada por Expansión, permite identificar a las 10 de mayor peso en la economía. Se trata de compañías que destacan por su nivel de ventas, la generación de empleos y su relevancia dentro del tejido productivo del país.

Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa con mayores ingresos del ranking que reúne tanto a actores del sector privado, como América Móvil, Walmart de México y FEMSA; como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresa productiva del Estado o el Infonavit, entre otras.

En conjunto, estas 10 compañías registraron ventas por poco más de 7.5 billones de pesos durante 2025, lo que representa el 28.6% del total de 'Las 500' y, a su vez, una cifra que dimensiona su peso en la economía nacional y explica su presencia en la parte más alta del ranking.

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El top 10 de 'Las 500 empresas más importantes de México'

Las cifras de ventas se presentan en millones de pesos (mdp) y corresponden al cierre de 2025.

1. Petróleos Mexicanos (Pemex)

Ventas: 1,528,538.8 mdp

Empresa estatal del sector de petróleo y gas, enfocada en la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos.

2. Walmart de México y Centroamérica

Ventas: 1,011,597.9 mdp

Gigante del comercio autoservicio con supermercados, clubes de precio y una creciente operación de comercio electrónico.

3. América Móvil

Ventas: 943,638.4 mdp

Empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía móvil y fija, internet y soluciones digitales en distintos mercados.

4. FEMSA

Ventas: 840,953.7 mdp

Conglomerado que combina comercio minorista, bebidas y logística, con fuerte presencia en consumo masivo.

5. Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Ventas: 679,463.3 mdp

Empresa estatal del sector eléctrico encargada de la generación, transmisión y distribución de energía en el país.

6. General Motors de México

Ventas: 646,000.0 mdp

Armadora automotriz dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos, motores y componentes.

7. BBVA México

Ventas: 538,114.0 mdp

Institución del sector financiero con servicios de banca, crédito, inversión y soluciones digitales.

8. Grupo Financiero Banorte

Ventas: 521,729.0 mdp

Banco mexicano con operaciones de crédito, ahorro, inversión y seguros para personas y empresas.

9. Grupo Bimbo

Ventas: 426,951.7 mdp

Empresa de alimentos y bebidas enfocada en la producción y distribución de panificación y consumo masivo.

10. Grupo BAL

Ventas: 375,478.3 mdp

Conglomerado con presencia en minería, seguros, comercio y otros sectores estratégicos de la economía.

Puedes consultar la edición completa en este enlace.

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Pemex: la empresa con más ventas en México y la petrolera más endeudada

Pemex encabeza la edición 2026 de 'Las 500 empresas más importantes de México' como una anomalía dentro del ranking: es la empresa con mayores ingresos del país, pero también la petrolera más endeudada del mundo.

Su liderazgo responde exclusivamente a su nivel de ventas. Al cierre de 2025 registró ingresos por 1.52 billones de pesos, lo que le permite ocupar el primer lugar del listado, cuyo criterio central es la facturación. Sin embargo, esta posición no refleja su situación financiera ni su rentabilidad.

En paralelo, Pemex arrastra una de las mayores cargas de deuda a nivel global. Su pasivo financiero alcanzó un máximo de 2.2 billones de pesos en 2020 y cerró 2024 en 1.98 billones, mientras que sus pasivos totales ascienden a 4.11 billones de pesos, de acuerdo con el análisis de Inteligencia de Expansión.

Pese a su escala, la empresa continúa en números rojos. En 2025 reportó una pérdida neta de 45,201.6 millones de pesos, aunque menor a la registrada un año antes. La mejora no proviene de su operación, sino de apoyos del gobierno federal y aportaciones de capital destinadas principalmente al pago de deuda de corto plazo.

En este contexto, Pemex se mantiene como un caso excepcional dentro del ecosistema empresarial mexicano: líder en ingresos, pero con una estructura financiera presionada por el endeudamiento y el respaldo constante del Estado.

Las 500 empresas 2026
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Las 500 empresas más importantes de México 2026: un termómetro de la economía nacional

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Un top 10 que prácticamente no se mueve

Otro dato que destaca es la estabilidad en la parte más alta del ranking. Entre 2025 y 2026, el top 10 de las compañías más relevantes prácticamente no registró cambios: se mantienen las mismas empresas y en el mismo orden salvo la posición 10, que en el ranking anterior ocupó Stellantis México y ahora fue desbancada por Grupo BAL en ese sitio.

Este comportamiento sugiere un alto grado de concentración del poder económico en un grupo reducido de corporaciones, muchas de ellas con posiciones dominantes en sus respectivos sectores. Más que una competencia abierta por los primeros lugares, el listado refleja estructuras empresariales consolidadas, con ventajas difíciles de desplazar en el corto plazo.

La permanencia de estos gigantes también evidencia la inercia del tejido productivo mexicano, donde factores como escala, integración regional, infraestructura y acceso a mercados financieros juegan un papel clave para sostener su posición.

En conjunto, el top 10 no solo confirma la solidez de las compañías, sino la baja rotación en la cúspide del ecosistema empresarial mexicano, donde los cambios estructurales suelen darse en horizontes más largos.

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