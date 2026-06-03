El top 10 de 'Las 500 empresas más importantes de México'
Las cifras de ventas se presentan en millones de pesos (mdp) y corresponden al cierre de 2025.
1. Petróleos Mexicanos (Pemex)
Ventas: 1,528,538.8 mdp
Empresa estatal del sector de petróleo y gas, enfocada en la exploración, producción, refinación y comercialización de hidrocarburos.
2. Walmart de México y Centroamérica
Ventas: 1,011,597.9 mdp
Gigante del comercio autoservicio con supermercados, clubes de precio y una creciente operación de comercio electrónico.
3. América Móvil
Ventas: 943,638.4 mdp
Empresa de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía móvil y fija, internet y soluciones digitales en distintos mercados.
4. FEMSA
Ventas: 840,953.7 mdp
Conglomerado que combina comercio minorista, bebidas y logística, con fuerte presencia en consumo masivo.
5. Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Ventas: 679,463.3 mdp
Empresa estatal del sector eléctrico encargada de la generación, transmisión y distribución de energía en el país.
6. General Motors de México
Ventas: 646,000.0 mdp
Armadora automotriz dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos, motores y componentes.
7. BBVA México
Ventas: 538,114.0 mdp
Institución del sector financiero con servicios de banca, crédito, inversión y soluciones digitales.
8. Grupo Financiero Banorte
Ventas: 521,729.0 mdp
Banco mexicano con operaciones de crédito, ahorro, inversión y seguros para personas y empresas.
9. Grupo Bimbo
Ventas: 426,951.7 mdp
Empresa de alimentos y bebidas enfocada en la producción y distribución de panificación y consumo masivo.
10. Grupo BAL
Ventas: 375,478.3 mdp
Conglomerado con presencia en minería, seguros, comercio y otros sectores estratégicos de la economía.
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