Nannapp: La plataforma de cuidados que crece bajo la mirada de su creadora

Nueve años después, ONU Mujeres, el Tecnológico de Monterrey y Visa Foundation han seleccionado el emprendimiento social de Cervantes como parte de la primera generación de la Aceleradora de Cuidados, la coalición más relevante en perspectiva de género y economía del cuidado en México.

Nannapp es una solución para las madres independientes

Cuando la también productora y empresaria estudiaba textos del siglo XVIII sobre la alta burguesía francesa, encontró que las mujeres de esa época delegaban la crianza en institutrices para no sacrificar su vida social.

Comparó el rol antiguo con las necesidades actuales, debido a que las madres se dedican a los cuidados, se desempeñan laboralmente y requieren tiempo en pareja, para divertirse o descansar.

Así, se dio cuenta de que cumplir todos esos rubros no era posible sin el respaldo de una persona confiable y experta en crianza, porque a veces los abuelos o la suegra también requieren cuidados.

Bajo esa premisa, decidió desarrollar una solución digital que conecta a las familias con nannys certificadas que brindan asistencia profesional por horas o para resolver cualquier eventualidad.

Claudia explicó que apostó por Nannapp al confiar en que, gracias a su modelo de negocio, podría seguir ejerciendo su carrera artística con libertad económica y algún día convertirse en mamá. Cuando nació Santiago, su hijo, enfrentó los desafíos de una familia monoparental.

“Gracias a Nannapp he logrado crecer en los distintos ámbitos en los que participo sin renunciar a la maternidad cercana que deseo ejercer. Una nanny no sustituye a mamá, la fortalece”, plantó su fundadora.

Afirmó que este hecho se vio reflejado en la oferta de un servicio personalizado que se basa en la tranquilidad. Figuras del entretenimiento eligen la plataforma, completamente supervisada por ella misma, debido al equilibrio entre seguridad, discreción y excelencia en el cuidado.

Integridad y vocación

Cervantes recordó el caso de un bebé nacido por subrogación antes de que su familia extranjera llegara a México. Dos nannys con perfil de enfermería lo cuidaron en un hotel durante sus primeros días, hasta que sus padres pudieron recibirlo.

La emprendedora agregó que dicha historia define mejor que cualquier dato qué es Nannapp y por qué existe. Y las cifras lo confirman: nueve años de operación continua, más de 1,000 familias atendidas y cerca de 400 nannys verificadas.