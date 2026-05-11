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Nannapp: La plataforma de cuidados que crece bajo la mirada de su creadora

Claudia Cervantes, su fundadora, contribuye a la economía del cuidado en México mediante una plataforma digital que conecta a familias con nannies certificadas y expertas.
lun 11 mayo 2026 12:47 PM
Presentado por: Nannapp
(Obligatorio)
Tras nueve años de operación continua, Nannapp se une a la primera generación de la Aceleradora de Cuidados, impulsada por ONU Mujeres, el Tecnológico de Monterrey y Visa Foundation. (Cortesía)

En 2017, Claudia Cervantes soñaba con formar una familia. Como actriz, tenía una carrera activa y, al mismo tiempo, cursaba la carrera de Literatura. Sin embargo, al no contar con una red de apoyo en la Ciudad de México, se preguntó: ¿quién me ayudará a cuidar a mis hijos mientras yo trabajo?

No pensaba en alguien que la sustituyera, sino en alguien con vocación, preparación, experiencia e integridad en quien apoyarse. Bajo esa premisa surgió Nannapp, un nido preparado para la llegada de su primogénito en 2020. En plena pandemia, y como madre autónomam validó su propia plataforma convirtiéndose en una nueva usuaria.

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Nueve años después, ONU Mujeres, el Tecnológico de Monterrey y Visa Foundation han seleccionado el emprendimiento social de Cervantes como parte de la primera generación de la Aceleradora de Cuidados, la coalición más relevante en perspectiva de género y economía del cuidado en México.

Nannapp es una solución para las madres independientes

Cuando la también productora y empresaria estudiaba textos del siglo XVIII sobre la alta burguesía francesa, encontró que las mujeres de esa época delegaban la crianza en institutrices para no sacrificar su vida social.

Comparó el rol antiguo con las necesidades actuales, debido a que las madres se dedican a los cuidados, se desempeñan laboralmente y requieren tiempo en pareja, para divertirse o descansar.

Así, se dio cuenta de que cumplir todos esos rubros no era posible sin el respaldo de una persona confiable y experta en crianza, porque a veces los abuelos o la suegra también requieren cuidados.

Bajo esa premisa, decidió desarrollar una solución digital que conecta a las familias con nannys certificadas que brindan asistencia profesional por horas o para resolver cualquier eventualidad.

Claudia explicó que apostó por Nannapp al confiar en que, gracias a su modelo de negocio, podría seguir ejerciendo su carrera artística con libertad económica y algún día convertirse en mamá. Cuando nació Santiago, su hijo, enfrentó los desafíos de una familia monoparental.

“Gracias a Nannapp he logrado crecer en los distintos ámbitos en los que participo sin renunciar a la maternidad cercana que deseo ejercer. Una nanny no sustituye a mamá, la fortalece”, plantó su fundadora.

Afirmó que este hecho se vio reflejado en la oferta de un servicio personalizado que se basa en la tranquilidad. Figuras del entretenimiento eligen la plataforma, completamente supervisada por ella misma, debido al equilibrio entre seguridad, discreción y excelencia en el cuidado.

Integridad y vocación

Cervantes recordó el caso de un bebé nacido por subrogación antes de que su familia extranjera llegara a México. Dos nannys con perfil de enfermería lo cuidaron en un hotel durante sus primeros días, hasta que sus padres pudieron recibirlo.

La emprendedora agregó que dicha historia define mejor que cualquier dato qué es Nannapp y por qué existe. Y las cifras lo confirman: nueve años de operación continua, más de 1,000 familias atendidas y cerca de 400 nannys verificadas.

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Nannapp opera en la Ciudad de México y algunas zonas del Estado de México. Permite reservar cuidados con apenas tres horas de anticipación, en turnos desde dos horas hasta jornadas de 12 o más. También cubre viajes nacionales e internacionales y emergencias.

Sus perfiles incluyen pedagogas, psicólogas, enfermeras, asistentes educativas y puericultistas que acompañan desde bebés prematuros hasta el inicio de la adolescencia, así como a personas con discapacidad y adultos mayores.

Cada nanny pasa por selección interna, validación de identidad, referencias, evaluaciones psicométricas, pruebas de integridad y seguimiento constante. El sistema incluye tres niveles de crecimiento: Junior, Máster y Guardiana con acceso a beneficios, seguro contra accidentes, apoyo emocional y certificaciones.

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La tarea de reclutar a las Nannys, seleccionarlas y garantizar seguridad para los pequeños sigue siendo el principal compromiso de Claudia Cervantes, fundadora de Nannapp. (Cortesía)

El impulso a la economía del cuidado

Una de las líneas de crecimiento con mayor potencial es la propuesta para compañías con alta participación de talento femenino. Para Claudia Cervantes, el argumento central es que, cuando una madre trabaja sin la carga cognitiva de la incertidumbre sobre el cuidado de sus hijos, rinde más, falta menos y permanece más tiempo en la organización.

Entre los indicadores que avalan la propuesta destacó: la reducción del ausentismo vinculado a emergencias de cuidado, la reincorporación más ágil después de la maternidad y la reputación corporativa alineada con el bienestar e inclusión.

La meta de Nannapp es expandirse primero a otras ciudades en el país y después a mercados internacionales, con la vocación de consolidarse como referente latinoamericano en la economía de cuidados con impacto social.

La empresa también desarrolla experiencias en espacios físicos: ludotecas temporales, concierge en hoteles, restaurantes family friendly y eventos con niños. Además, impulsa acciones de donación de ropa y juguetes para casas hogar, campañas de reciclaje y recolección de materiales reutilizables, que apoyan programas educativos para personas en situación vulnerable.

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