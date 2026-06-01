La adulteración de combustibles se ha convertido en una evolución del mercado ilícito. Ya no se trata únicamente del robo de hidrocarburos desde ductos —el llamado huachicol —, sino de modificar o mezclar combustibles para aumentar volúmenes y mantener márgenes de ganancia, aun cuando eso implique degradar la calidad del producto final.

Las cifras muestran que el problema llegó a niveles elevados. De acuerdo con estimaciones de Ciefsa, laboratorio especializado en pruebas de calidad de combustibles, durante los momentos más críticos del año pasado alrededor de 35% del combustible comercializado en el país presentaba algún grado o forma de adulteración.

Ese porcentaje disminuyó de forma importante durante los primeros meses de este año. Para abril, la incidencia había caído a menos de 10%, impulsada por medidas regulatorias y operativas implementadas por el gobierno federal.

“Bajó muchísimo la adulteración del producto. Querétaro, que tenía cerca de 70% de producto adulterado, en las últimas semanas no he encontrado producto adulterado. De verdad bajó muchísimo en todo el país”, explicó Andrés Gutiérrez, CEO de Ciefsa.

Composición normal de la gasolina. (Expansión)

La presión de los márgenes por el tope al precio de gasolinas

La reducción, sin embargo, podría ser temporal. El laboratorio comenzó a detectar nuevamente casos aislados durante las últimas semanas, una señal que coincide con un entorno más complejo para las estaciones de servicio y sus proveedores, quienes enfrentan mayores costos y menores espacios para absorberlos.

“(La adulteración de combustible) se cayó desde el año pasado hasta abril, cuando no estábamos encontrando nada, pero de las últimas dos semanas para acá volvimos a encontrar temas de adulteración. Siguen siendo casos aislados, pero sí los hay”, dijo Gutiérrez en entrevista.

Para el directivo, la relación entre presión económica y riesgo de adulteración es directa: cuando el margen se reduce, aparecen incentivos para abaratar el producto.

“El precio hace que la gente o los proveedores empiecen a buscar cómo abaratar un poco para que les compren, y eso provoca que empiece a aparecer producto adulterado”, destacó.

El fenómeno representa uno de los efectos secundarios más complejos de contener en mercados regulados o con controles de precios, ya que cuando el precio final se limita, parte de la presión financiera migra hacia la cadena de suministro.

En el caso gasolinero, esto puede traducirse en incentivos para sustituir componentes, mezclar combustibles o incorporar productos de menor calidad con tal de conservar rentabilidad.