Park Life debuta en la Bolsa Mexicana para institucionalizar la vivienda en renta

Como resultado, con la colocación de 1,218,178 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios,se incorporó al mercado como la primera Fibra enfocada en vivienda en renta en México.

Su debut coloca en la BMV una exposición directa a un segmento habitacional que no contaba con representación pública especializada.

“Vemos una oportunidad relevante en un mercado de vivienda en renta que todavía tiene mucho espacio para profesionalizarse”, Gustavo Tomé, presidente del Comité Técnico de Fibra Park Life.

El ejecutivo agregó que Park Life se estableció para participar en ese auge, con un modelo que puede escalar conforme aumente la demanda por opciones de vivienda bien ubicadas y administradas bajo estándares institucionales.

La estrategia parte de adquirir y administrar una cartera de propiedades residenciales ya en operación, con ingresos por renta, contratos vigentes y una gestión centralizada. A partir de ahí, el Fideicomiso busca hacer crecer esos activos mediante mejoras operativas y una administración profesional, con el respaldo de los estándares de seguimiento financiero que exige una emisora pública.

En línea con ese enfoque, pretende expandirse mediante la incorporación de inmuebles que ya generan flujo, ubicados, con demanda comprobada y avalados, en esta etapa inicial, por una estructura financiada 100% con capital.

Sustentabilidad residencial

Park Life plantea operar bajo tres marcas para distintos segmentos en inmuebles premium, horizontales y accesibles. Con ello, busca cubrir distintos niveles de ingreso y tipos de vivienda bajo una misma plataforma.

Su modelo también incorpora metas ambientales y de medición. La Fibra busca reducir más de 20% el consumo de agua potable mediante su reutilización, la captación pluvial donde sea viable y medición inteligente de consumos.

En lo que respecta a la eficiencia de la energía, el objetivo es reducir más de 30% los costos mediante paneles solares fotovoltaicos, iluminación LED y sistemas inteligentes.