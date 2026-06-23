Park Life debuta en la Bolsa Mexicana para institucionalizar la vivienda en renta

Un mercado amplio, pero poco institucionalizado
Como explicó el presidente del Comité Técnico de Fibra Park Life, entre 2020 y 2025, la originación hipotecaria de la banca privada disminuyó 37.5%, al pasar de 151,707 créditos a 94,766 y solamente el 5.9% de los adultos mexicanos cuenta con una hipoteca activa.
En contraste, la proporción de vivienda rentada en el país pasó de 14% en 2010 a 16.4% en 2020 y, en el mismo periodo, se sumaron 1.8 millones de viviendas rentadas. Hoy en día, 5.8 millones de hogares son rentados en México y el 46% de los inquilinos no cuenta con contrato formal. Asimismo, la oferta administrada de forma institucional es aún menos del 0.2%.
En dicho escenario se fundamenta la tesis de inversión de la Fibra, que combina dos componentes: flujo por rentas y apreciación del activo. En el primer caso, los ingresos provienen de la operación de las unidades residenciales, sujetos a ocupación, cobranza, eficiencia operativa y contratos formales.
El segundo depende del crecimiento del portafolio, la maduración de los activos y el valor de los inmuebles. Park Life plantea capturar esa apreciación mediante valuación, reciclaje selectivo de capital o desinversión.
La administración internalizada también es parte de la estructura. Por ello, busca operar unidades y edificios con equipos propios, incorporar tecnología con inteligencia artificial para eficiencias operativas y mantener comunicación con el mercado como emisora listada.
El plan después del campanazo
En el corto plazo, Park Life prevé incorporar nuevos activos residenciales por un valor que supera los 5,000 millones de pesos. Para una segunda etapa, afirmó Gustavo Tomé, se proyecta la emisión adicional de capital para fortalecer su estrategia de consolidación.
Finalmente, el directivo detalló que el plan estratégico 2026-2030 considera pasar de cuatro a 18 propiedades para aumentar las unidades administradas de 287 a 1,300, mientras que el área bruta rentable crecería de 20,279 a 93,520 metros cuadrados.
Esta expansión llevará el valor estimado de los activos de la Fibra de un nivel cercano a los 1,450 millones de pesos en 2026 y a alrededor de 10,000 millones de pesos hacia 2030.