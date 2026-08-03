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La tecnología y el cumplimiento laboral: de la obligación al rediseño operativo

El reto para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, está en sostener la operación, evitar sobrecostos y mantener niveles de productividad en un contexto de más control y transparencia.
lun 03 agosto 2026 06:06 AM
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La reforma laboral en México obliga a las organizaciones a revisar cómo operan, cómo miden la productividad y cómo garantizan el cumplimiento en un entorno cada vez más fiscalizado. (Foto: iStock. )

La reforma laboral en México no solo introduce cambios en la duración de la jornada de trabajo o en la forma de registrar el tiempo laborado. En realidad, plantea un ajuste estructural que obliga a las organizaciones a revisar cómo operan, cómo miden la productividad y, sobre todo, cómo garantizan el cumplimiento en un entorno cada vez más fiscalizado.

La reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia 2030, junto con la obligatoriedad del registro electrónico de la jornada, debe leerse más allá de su dimensión normativa. El verdadero reto no está en cumplir con nuevos límites legales, sino en sostener la operación, evitar sobrecostos y mantener niveles de productividad en un contexto de mayor control y transparencia. Desde esta perspectiva, el cumplimiento deja de ser una función administrativa para convertirse en una variable estratégica del negocio.

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Uno de los cambios más relevantes es la necesidad de contar con información trazable, consistente y disponible en tiempo real. La autoridad no solo exigirá que las empresas cumplan, sino que puedan demostrarlo. Esto implica registrar con precisión entradas, salidas, pausas, horas extraordinarias y cualquier variación en la jornada, independientemente de si el trabajo se realiza de forma presencial, remota o híbrida.

En este nuevo entorno, los modelos operativos tradicionales comienzan a mostrar sus limitaciones. Esquemas basados en controles manuales, procesos fragmentados o sistemas no integrados incrementan el riesgo de errores, inconsistencias y sanciones. Un desajuste en el registro de la jornada puede trasladarse al cálculo de la nómina y, posteriormente, a los reportes fiscales, generando una cadena de incumplimientos que antes podía pasar desapercibida y que hoy es fácilmente detectable.

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Crecer el negocio en la era de los shocks permanentes

Por ello, el principal desafío para las organizaciones no es únicamente adaptarse a una nueva jornada laboral, sino evolucionar hacia un modelo de cumplimiento integral, donde la gestión del tiempo, la nómina y las obligaciones fiscales estén alineadas y conectadas.

Este cambio tiene implicaciones directas en la gestión de Recursos Humanos. Áreas que históricamente han tenido un rol más operativo deberán asumir una función más analítica y estratégica, con capacidad para anticipar riesgos, simular escenarios y tomar decisiones basadas en datos. La planificación de turnos, la gestión de horas extraordinarias y la administración de la carga laboral requerirán un nivel de precisión que difícilmente puede sostenerse sin apoyo tecnológico.

Al mismo tiempo, la reducción de la jornada introduce una tensión adicional: cómo hacer más con menos tiempo disponible sin afectar la calidad del trabajo ni incrementar los costos laborales. En sectores con operaciones continuas —como manufactura, retail o logística— esto puede traducirse en la necesidad de rediseñar turnos, ajustar dotaciones o incorporar nuevas dinámicas de trabajo.

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En este contexto, la tecnología deja de ser un habilitador de eficiencia para convertirse en un elemento central del cumplimiento. No se trata únicamente de automatizar procesos, sino de asegurar consistencia entre sistemas, reducir la intervención manual y garantizar que la información que se genera en la operación diaria sea confiable y auditable.

(Mujer trabajando en un taller de costura)
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Además, la creciente digitalización de las autoridades fiscales y laborales eleva el nivel de exposición de las empresas. El cruce de información entre sistemas —nómina, registros de jornada, comprobantes fiscales— incrementa la probabilidad de detectar inconsistencias. Esto cambia la lógica del cumplimiento: de un enfoque reactivo, basado en correcciones posteriores, a uno preventivo, donde la prioridad es evitar errores desde el origen.

Para los líderes empresariales, este escenario plantea una decisión relevante. Adaptarse de forma mínima para cumplir con la regulación puede resolver el corto plazo, pero no elimina los riesgos estructurales. En cambio, utilizar la reforma como punto de partida para revisar procesos, integrar sistemas y mejorar la gestión del tiempo puede traducirse en eficiencias sostenibles y una mejor capacidad de respuesta ante futuros cambios regulatorios.

La experiencia internacional muestra que las transformaciones laborales de este tipo suelen tener un efecto más profundo del esperado. No solo modifican las reglas del juego, sino que redefinen la forma en que las organizaciones gestionan su capital humano. En México, este proceso ya está en marcha.

La pregunta, entonces, no es si las empresas deberán adaptarse, sino cómo lo harán: si desde una lógica de cumplimiento mínimo o como una oportunidad para fortalecer su operación en un entorno digitalizado donde la transparencia, la trazabilidad y la precisión serán cada vez más determinantes.

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Nota del editor: Alberto Quintana es director de Hub Norte para Cegid en América Latina.Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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