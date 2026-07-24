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Endeavor reconoce a Koltin por transformar el cuidado de las personas mayores

La distinción otorgada a sus fundadores valida el potencial de su modelo de negocio y fortalece su crecimiento para transformar el cuidado de las personas mayores en México.
vie 24 julio 2026 11:15 AM
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Presentado por: Koltin
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Carmen Rosillo y Eduardo O. Reynaga, cofundadores de Koltin. (Cortesía)

La apuesta de Koltin por transformar la manera en la que México cuida a los adultos mayores recibió un respaldo de talla global por parte de la comunidad de emprendimiento más prestigiosa del mundo.

El nombramiento de Emprendedores Endeavor fue para Eduardo O. Reynaga y Carmen Rosillo, sus cofundadores, durante el Panel Internacional de Selección (ISP) celebrado en Atenas, Grecia.

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“Recibimos la distinción con mucha emoción y como una validación externa y de alto nivel no solo para nosotros como emprendedores, también para el equipo que hemos reunido y que todos los días trabaja para demostrar que lo que estamos haciendo es posible”, señaló Reynaga.

Ser seleccionado como Emprendedor Endeavor no es un premio simbólico, es el resultado de un proceso donde solo entre el 4% y el 5% de los candidatos que inician el recorrido logran llegar hasta el ISP y ser aceptados.

De hecho, esta edición reunió a aspirantes de Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Grecia y Nigeria. Los cofundadores de Kotin fueron los únicos representantes mexicanos en la sesión, un dato que resalta el creciente protagonismo del país en el ecosistema emprendedor global.

Además, Rosillo fue la única mujer entre los candidatos participantes, un dato que no pasa desapercibido en una industria donde los proyectos liderados por mujeres siguen siendo minoría, especialmente en fintech y salud digital.

“Ser la única mujer en esta edición del panel me recuerda por qué es tan importante que sigamos abriendo espacio, no solo para que más mujeres fundemos empresas, sino para que las decisiones sobre salud, tecnología y envejecimiento se tomen también desde nuestra mirada”, puntualizó la emprendedora.

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Koltin ofrece una membresía que integra un seguro de gastos médicos, medicina preventiva y una red de apoyo.
Koltin ofrece una membresía que integra un seguro de gastos médicos, medicina preventiva y una red de apoyo. (Cortesía)

Un paso decisivo hacia el futuro

Koltin nació en 2021, con el propósito de resolver el desafío de la falta de cobertura sanitaria que enfrentan las personas mayores de 60 años en México.

La empresa estima que solo un 5.5% de este grupo poblacional cuenta con un seguro de gastos médicos, por lo que su propuesta se centra en una membresía que integra una póliza de salud, medicina preventiva y comunidad con actividades, talleres y eventos presenciales.

La firma busca cambiar la manera en que el país entiende el envejecimiento, tratándolo no como una enfermedad, sino como una etapa en la que se puede vivir con bienestar, independencia y una sólida red de apoyo.

Con la distinción de Endeavor, Koltin se suma a una red global que agrupa a más de 2,000 fundadores de alto impacto en 40 países, de la que son parte empresas como Kavak, Clip e Incode.

Y llega en un momento clave, ya que, en menos de cuatro años de operación, su modelo recibe el respaldo de una de las plataformas de emprendedores más grandes y exigentes del mundo, convirtiéndose en una oportunidad concreta de acelerar su crecimiento.

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