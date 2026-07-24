Endeavor reconoce a Koltin por transformar el cuidado de las personas mayores

“Recibimos la distinción con mucha emoción y como una validación externa y de alto nivel no solo para nosotros como emprendedores, también para el equipo que hemos reunido y que todos los días trabaja para demostrar que lo que estamos haciendo es posible”, señaló Reynaga.

Ser seleccionado como Emprendedor Endeavor no es un premio simbólico, es el resultado de un proceso donde solo entre el 4% y el 5% de los candidatos que inician el recorrido logran llegar hasta el ISP y ser aceptados.

De hecho, esta edición reunió a aspirantes de Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Grecia y Nigeria. Los cofundadores de Kotin fueron los únicos representantes mexicanos en la sesión, un dato que resalta el creciente protagonismo del país en el ecosistema emprendedor global.

Además, Rosillo fue la única mujer entre los candidatos participantes, un dato que no pasa desapercibido en una industria donde los proyectos liderados por mujeres siguen siendo minoría, especialmente en fintech y salud digital.

“Ser la única mujer en esta edición del panel me recuerda por qué es tan importante que sigamos abriendo espacio, no solo para que más mujeres fundemos empresas, sino para que las decisiones sobre salud, tecnología y envejecimiento se tomen también desde nuestra mirada”, puntualizó la emprendedora.

