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SanDisk, Circle y Tesla lideran el ranking de acciones tokenizadas en México

Los datos de Bitget muestran que los inversores mexicanos tienen una fuerte preferencia por empresas de tecnología y grandes índices del mercado estadounidense.
mié 02 septiembre 2026 10:35 AM
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Presentado por: Bitget
Carolina Gama, líder de Marketing de Bitget para América Latina.
Carolina Gama, líder de Marketing de Bitget para América Latina. (Cortesía)

Los inversores mexicanos están mostrando un fuerte interés por los mercados financieros estadounidenses a través de activos tokenizados.

Según datos del exchange Bitget , las 10 acciones más populares entre sus usuarios en México en 2026 combinan algunas de las mayores empresas de tecnología del mundo, ETFs y activos vinculados al mercado cripto.

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SanDisk (rSNDK) ocupa el primer lugar del ranking, Circle (rCRCL) se ubica en la segunda posición y Tesla (rTSLA) en la tercera. SpaceX (rSPCX) aparece en el cuarto lugar, mientras que Nvidia (rNVDA) aparece en el quinto.

El ranking continúa con SPY (rSPY), el ETF que sigue el desempeño del S&P 500, en sexto sitio; seguido por MicroStrategy (rMSTR), en el séptimo.

QQQ (rQQQ), que sigue el Nasdaq-100, se posiciona el octavo peldaño; mientras que Micron Technology (rMU) aparece en el noveno y Microsoft (rMSFT) completa el top 10.

¿Por qué aumenta la popularidad de la tokenización?

El creciente interés de los inversores mexicanos por los activos tokenizados responde, en parte, a la posibilidad de acceder de forma sencilla a mercados globales desde una plataforma digital, con mayor flexibilidad que en los mercados tradicionales.

A diferencia de las bolsas tradicionales, que operan dentro de horarios determinados, las “acciones digitalizadas” pueden negociarse durante las 24 horas al día y los siete días de la semana.

Esto permite a los usuarios gestionar su exposición a los mercados globales independientemente del horario bursátil.

La tokenización también facilita el acceso a compañías internacionales que pueden resultar menos accesibles para inversores que operan exclusivamente a través de plataformas financieras tradicionales. En una misma cuenta, los usuarios pueden encontrar exposición a empresas como Nvidia, Tesla y Microsoft, además de ETFs y otros activos.

Un elemento adicional es la experiencia digital. Al integrar estos productos en plataformas que los usuarios ya utilizan para operar con activos digitales, lo que ofrece una forma más simple, flexible y potencialmente más eficiente en costes de acceder a determinados mercados globales.

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Para Carolina Gama, líder de Marketing de Bitget para América Latina, estas características ayudan a explicar por qué las acciones tokenizadas están ganando espacio entre los inversores mexicanos.

“El interés por las acciones tokenizadas está relacionado con la combinación de acceso, flexibilidad y simplicidad. Los usuarios pueden obtener exposición a compañías globales desde una plataforma digital, operar 24/7 y acceder a estos activos junto con criptomonedas y otros productos. Es una experiencia que responde a la forma en que una nueva generación de inversores quiere interactuar con los mercados”, afirmó la ejecutiva.

Bitget Top 10 acciones en México
(Cortesía)

Por qué Bitget es una plataforma de referencia para las acciones tokenizadas?

El crecimiento de los activos “digitalizados” también refleja una tendencia más amplia: la integración entre las finanzas tradicionales y Web3. Bitget fue una de las primeras plataformas del sector en anticipar esta convergencia y desarrollar una estrategia orientada a reunir diferentes clases de activos dentro de una misma experiencia.

Fundada en 2018 como un exchange de criptomonedas, la compañía se consolidó como una de las principales plataformas de activos digitales del mundo.

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Sin embargo, desde finales de 2025, comenzó a posicionarse como una Universal Exchange (UEX) , con el objetivo de reunir activos de los mercados tradicionales y digitales en un solo sitio.

Hoy, los usuarios pueden encontrar en la misma interfaz criptomonedas, acciones y ETFs tokenizados, además de activos vinculados a commodities como oro y plata.

“Bitget entendió antes que muchas otras plataformas que la próxima etapa del mercado financiero sería la integración entre TradFi y Web3. Hoy esa visión ya está reflejada en nuestra plataforma. El usuario puede acceder a diferentes tipos de activos desde una misma interfaz, sin tener que separar su experiencia entre el mercado tradicional y el mercado cripto”, explicó Gama.

La estrategia de Bitget también incluye productos que amplían el concepto de acceso a los mercados. En 2026, la compañía lanzó IPO Prime , que permitió a sus usuarios participar, por ejemplo, en el pre-IPO de SpaceX, ofreciendo exposición a una compañía privada antes de una eventual salida a bolsa.

Al mismo tiempo, la empresa ha incorporado inteligencia artificial a su ecosistema a través de GetAgent y GetAgent Playbook, herramientas diseñadas para ayudar a los usuarios a analizar información y explorar estrategias relacionadas con los diferentes activos disponibles en la plataforma.

“La Universal Exchange no consiste simplemente en añadir más productos. Se trata de construir una experiencia en la que diferentes mercados puedan convivir en una misma plataforma. La tokenización, la inteligencia artificial y el acceso 24/7 son piezas de una misma transformación: hacer que los mercados financieros sean más accesibles, integrados y fáciles de utilizar”, concluyó la líder de Marketing de Bitget para América Latina.

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Criptomonedas tecnología

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