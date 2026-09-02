SanDisk, Circle y Tesla lideran el ranking de acciones tokenizadas en México

SanDisk (rSNDK) ocupa el primer lugar del ranking, Circle (rCRCL) se ubica en la segunda posición y Tesla (rTSLA) en la tercera. SpaceX (rSPCX) aparece en el cuarto lugar, mientras que Nvidia (rNVDA) aparece en el quinto.

El ranking continúa con SPY (rSPY), el ETF que sigue el desempeño del S&P 500, en sexto sitio; seguido por MicroStrategy (rMSTR), en el séptimo.

QQQ (rQQQ), que sigue el Nasdaq-100, se posiciona el octavo peldaño; mientras que Micron Technology (rMU) aparece en el noveno y Microsoft (rMSFT) completa el top 10.

¿Por qué aumenta la popularidad de la tokenización?

El creciente interés de los inversores mexicanos por los activos tokenizados responde, en parte, a la posibilidad de acceder de forma sencilla a mercados globales desde una plataforma digital, con mayor flexibilidad que en los mercados tradicionales.

A diferencia de las bolsas tradicionales, que operan dentro de horarios determinados, las “acciones digitalizadas” pueden negociarse durante las 24 horas al día y los siete días de la semana.

Esto permite a los usuarios gestionar su exposición a los mercados globales independientemente del horario bursátil.

La tokenización también facilita el acceso a compañías internacionales que pueden resultar menos accesibles para inversores que operan exclusivamente a través de plataformas financieras tradicionales. En una misma cuenta, los usuarios pueden encontrar exposición a empresas como Nvidia, Tesla y Microsoft, además de ETFs y otros activos.

Un elemento adicional es la experiencia digital. Al integrar estos productos en plataformas que los usuarios ya utilizan para operar con activos digitales, lo que ofrece una forma más simple, flexible y potencialmente más eficiente en costes de acceder a determinados mercados globales.