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México se adelanta a la era cuántica y crea consejo para blindar su seguridad digital

El Consejo Consultivo Quantum Safe México reunirá a expertos técnicos y normativos para anticipar los riesgos del cómputo cuántico sobre la seguridad de datos, servicios digitales y sistemas criptográficos.
mar 22 septiembre 2026 02:31 PM
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Mapa de México formado por circuitos digitales junto a una computadora cuántica.
México comienza a preparar su seguridad digital ante los retos que plantea la evolución del cómputo cuántico. (Foto: Imagen generada con IA / ChatGPT)

La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) instaló el Consejo Consultivo Quantum Safe México, un grupo que analizará los riesgos que el avance del cómputo cuántico puede representar para la seguridad de la información y los servicios digitales del país.

El consejo reunirá a especialistas técnicos y normativos para desarrollar criterios, buenas prácticas y recomendaciones dirigidas a autoridades, reguladores, empresas, academia y sectores estratégicos. La intención es que México comience a prepararse antes de que las capacidades de las computadoras cuánticas representen una amenaza generalizada para los mecanismos de seguridad que actualmente protegen la información.

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La preparación que plantea la iniciativa abarca sistemas que actualmente dependen de mecanismos criptográficos, como la protección de datos, la identidad digital, las firmas electrónicas, los certificados, las comunicaciones y distintos servicios digitales.

La apuesta por anticiparse responde a que la información protegida hoy puede conservar su valor durante años, mientras que la actualización de sistemas, servicios y proveedores tecnológicos puede tomar largos periodos. Por ello, la transición hacia mecanismos capaces de resistir nuevas capacidades tecnológicas requiere comenzar antes de que exista una amenaza generalizada.

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“México necesita prepararse con anticipación, rigor técnico y visión institucional. Quantum Safe no es solamente una conversación tecnológica; es una conversación sobre confianza digital, continuidad operativa y protección de servicios críticos para ciudadanos, empresas e instituciones”, señaló Erick Stephens, director del Consejo Consultivo Quantum Safe México.

El trabajo del consejo tendrá dos vertientes. La primera será técnica y buscará identificar riesgos, dependencias y capacidades necesarias para una transición ordenada. La segunda será normativa y buscará convertir ese conocimiento en insumos para la discusión sobre políticas públicas, buenas prácticas y preparación de sectores estratégicos.

Los especialistas participarán a título personal y bajo principios de neutralidad, confidencialidad, transparencia y ausencia de promoción comercial. La AIMX será la encargada de articular institucionalmente al consejo con autoridades, reguladores, sectores productivos y otros actores del ecosistema digital.

Para Lina Rodríguez, presidenta de la Asociación Mexicana de Internet, hacer visible esta discusión busca impulsar una cultura de prevención y dar a instituciones, empresas y sociedad civil herramientas para entender los cambios que puede traer el cómputo cuántico.

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“Buscamos contribuir a que México construya una agenda Quantum Safe con visión de largo plazo, basada en evidencia, colaboración multisectorial y criterios técnicamente sustentados”, afirmó.

Con la creación del consejo, la AIMX abre un espacio de análisis sobre una transformación tecnológica cuyos efectos, de acuerdo con la propia asociación, tendrán implicaciones de largo plazo para la confianza y resiliencia de los servicios digitales en México.

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Inteligencia artificial tecnología

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