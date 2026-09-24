Mobil Talks impulsa la lubricación avanzada para elevar la eficiencia industrial

En una planta industrial, una falla no siempre comienza con una máquina detenida, puede aparecer en forma de mayor consumo de energía, cambios prematuros de componentes o mantenimientos que llegan antes de lo previsto.
Estos costos, aunque pueden pasar desapercibidos, impactan la productividad de una compañía. Ese fue uno de los temas centrales de la segunda edición de Mobil Talks, realizada en Querétaro.
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El encuentro reunió a especialistas de ExxonMobil con representantes de la industria, para analizar cómo el mantenimiento predictivo, el uso de datos y la lubricación avanzada pueden ayudar a hacer más eficientes las operaciones.
Durante el evento, los expertos coincidieron en que no todos los costos de una operación aparecen de forma clara en los resultados mensuales. Los cambios frecuentes, los cuellos de botella, los paros no programados y una gestión inadecuada del mantenimiento también afectan el desempeño en una planta.
La lubricación en el centro de las decisiones
La lubricación tiene un rol fundamental dentro de las estrategias de mantenimiento. Ya no se trata únicamente de evitar el desgaste de una pieza, sino de contribuir a la confiabilidad y continuidad de la operación.
“El lubricante es una inversión estratégica en confiabilidad. En ExxonMobil entendemos que, con la lubricación correcta, es posible aplicar mantenimientos predecibles y mantener la operación”, señaló Cuauhtémoc Moyao, ingeniero de Lubricación Enfocado en Distribuidores en ExxonMobil.
La compañía busca complementar estas soluciones con ingeniería, análisis de datos y servicios especializados para ayudar a las empresas a mejorar sus procesos. De la mano de productos y servicios especializados, el uso de datos representa un diferencial para hacerlos más eficientes.
Un ejemplo se encuentra en Querétaro, donde una empresa que utiliza soluciones de lubricación Mobil desde 2020 logró ahorros anuales superiores a 12,000 dólares.
El proyecto desarrollado junto con Abamex, distribuidor autorizado de ExxonMobil, permitió optimizar el desempeño de compresores y trefiladoras, entre otros equipos.
Para Alberto Ochoa, vicepresidente regional para América Latina en TBM Consulting Group, los ajustes en estos procesos pueden impulsar de forma importante cualquier operación.
“El análisis de datos es fundamental y, para evitar paros no programados, debe haber una combinación de los cuatro correctos: lubricante correcto, lugar correcto, cantidad y frecuencia correctas. Cuando se incorporan estos puntos, hay cambios notables en la producción”, sostuvo el directivo.
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Tecnología aplicada a la manufactura
El reto también pasa por elevar el desempeño de los equipos existentes. Para ello, ExxonMobil cuenta con un portafolio de lubricantes industriales bajo la marca Mobil, dirigido a distintas aplicaciones manufactureras y desarrollado en colaboración con fabricantes de equipos originales (OEMs).
Entre ellos está Mobil SHC™ 600, que puede contribuir a reducir el consumo de energía hasta 3.6% y extender la vida del aceite hasta seis veces frente a lubricantes convencionales.
Para sistemas hidráulicos, Mobil DTE 10 Excel puede mejorar la eficiencia de las bombas hasta 6%. En tanto, Mobil DTE™ 20 Ultra busca ampliar los periodos de servicio del aceite y reducir las necesidades de mantenimiento.
El portafolio incluye soluciones para engranajes, máquinas-herramienta y husillos de alta velocidad, como Mobilgear 600 XP, Mobil Vactra Oil Numbered y Mobil Velocite Oil Numbered, así como servicios como Mobil℠ Lubricant Analysis.
Con Mobil Talks, ExxonMobil busca generar información de valor y destacar el impacto que tienen las herramientas de análisis y monitoreo en la toma de decisiones sobre los activos.