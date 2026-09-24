Mobil Talks impulsa la lubricación avanzada para elevar la eficiencia industrial

El encuentro reunió a especialistas de ExxonMobil con representantes de la industria, para analizar cómo el mantenimiento predictivo, el uso de datos y la lubricación avanzada pueden ayudar a hacer más eficientes las operaciones.

Durante el evento, los expertos coincidieron en que no todos los costos de una operación aparecen de forma clara en los resultados mensuales. Los cambios frecuentes, los cuellos de botella, los paros no programados y una gestión inadecuada del mantenimiento también afectan el desempeño en una planta.

La lubricación en el centro de las decisiones

La lubricación tiene un rol fundamental dentro de las estrategias de mantenimiento. Ya no se trata únicamente de evitar el desgaste de una pieza, sino de contribuir a la confiabilidad y continuidad de la operación.

“El lubricante es una inversión estratégica en confiabilidad. En ExxonMobil entendemos que, con la lubricación correcta, es posible aplicar mantenimientos predecibles y mantener la operación”, señaló Cuauhtémoc Moyao, ingeniero de Lubricación Enfocado en Distribuidores en ExxonMobil.

La compañía busca complementar estas soluciones con ingeniería, análisis de datos y servicios especializados para ayudar a las empresas a mejorar sus procesos. De la mano de productos y servicios especializados, el uso de datos representa un diferencial para hacerlos más eficientes.

Un ejemplo se encuentra en Querétaro, donde una empresa que utiliza soluciones de lubricación Mobil desde 2020 logró ahorros anuales superiores a 12,000 dólares.

El proyecto desarrollado junto con Abamex, distribuidor autorizado de ExxonMobil, permitió optimizar el desempeño de compresores y trefiladoras, entre otros equipos.

Para Alberto Ochoa, vicepresidente regional para América Latina en TBM Consulting Group, los ajustes en estos procesos pueden impulsar de forma importante cualquier operación.

“El análisis de datos es fundamental y, para evitar paros no programados, debe haber una combinación de los cuatro correctos: lubricante correcto, lugar correcto, cantidad y frecuencia correctas. Cuando se incorporan estos puntos, hay cambios notables en la producción”, sostuvo el directivo.